<span style='text-decoration: underline;'>Stade de 40.000 places d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La nouvelle pelouse sera prête en juin prochain</span>

La pelouse en gazon naturel du stade de 40.000 places, relevant du complexe sportif en cours de réalisation à Oran pourra accueillir les matchs de football dès le mois de juin prochain, a appris l’APS samedi, du responsable de la start-up franco-algérienne «Natural Grass» chargée des travaux.

L’opération de semence a été lancée vendredi pour que la réception finale de la pelouse aura lieu dans trois mois. Ce sont des engagements qu’on a pris avec le maître d’ouvrage et qu’on tient à honorer», a déclaré Farid Bousaâd. Il s’agit d’une pelouse hybride AirFibr, «une technologie unique de pelouse hybride destinée aux terrains de football et rugby de haut niveau ainsi qu’aux grands stades sportifs», a signalé la même source. Néanmoins, l’opération accuse un retard sensible, alors que l’entreprise en question est installée depuis plus d’une année. Il était d’ailleurs question que l’opération de semence de l’herbe commence en novembre dernier, mais pour différentes raisons, dont financières, elle a été retardée. «Nous ne sommes pas responsables de ce retard. On faisait face à plusieurs obstacles, notamment d’ordre financier, qui ont influé sur la bonne marche des travaux», a justifié M. Bousaâd, dont l’entreprise a également été chargée de l’entretien de la nouvelle pelouse du stade d’Oran pendant une année, avec la signature d’un contrat final entre les deux parties. Rappelant que Natural Grass a réalisé les pelouses de plusieurs stades en France (Saint-Etienne, Angers, Lille, Toulouse et Metz entre autres), il a aussi fait savoir que son entreprise a conçu les terrains d’entraînement du Real Madrid (Espagne) et d’Arsenal (Angleterre). Natural Grass, qui a aussi remporté l’appel d’offres inhérent à la réalisation de la pelouse du nouveau stade de Tizi Ouzou (50. 000 places) en cours de construction, fournira au stade d’Oran quatre pelouses hybrides AirFibr, deux pelouses en gazon naturel et trois pistes d’athlétisme, a précisé son patron. Le stade de football de 40 000 places constitue la première tranche du complexe sportif implanté dans la commune de Bir El-Djir et qui comporte, entre autres, un stade d’athlétisme de 4200 places, une salle omnisports de 6000 places et un centre nautique doté de deux piscines olympiques (une non couverte) et une autre semi-olympique. Cette infrastructure d’envergure sera l’un des principaux équipements sportifs qui accueilleront les compétitions de la 19e édition des jeux méditerranéens prévus à Oran du 26 juin au 5 juillet 2021, rappelle-t-on.