<span style='text-decoration: underline;'>Le Continent doit participer aux lois encadrant le monde virtuel</span>:<br><span style='color:red;'>La nouvelle révolution de l’Afrique</span>

Après la décolonisation et la gouvernance, le Continent noir doit rattraper son retard dans l’Internet. Ce ne sera pas facile, mais les facteurs d’une révolution retentissante.

Totalement mis à la marge par les Occidentaux, le Continent africain cumule un grand retard dans le domaine de l’Internet. Cet état de fait doit changer, affirme la ministre des Postes et des technologies de l’information et de la communication. «Nous devons mettre en place des bases solides pour des lois internationales encadrant le monde virtuel. Nous devons en tant qu’Africains, garantir notre participation, d’une même voix, à la promulgation des lois sur la gouvernance de l’Internet», a précisé Mme Feraoun à l’ouverture de la Conférence africaine sur la gouvernance de l’Internet (CAGI). L’enjeu est donc de taille et le chantier est des plus complexe au regard de la situation actuelle de l’Afrique et son positionnement dans le monde en terme de TIC. Mais le combat mérite d’être mené, puisqu’il repose sur un engagement noble au profit de l’humanité. C’est une raison suffisante pour «faire participer, impérativement, tous les peuples de la planète, y compris ceux qui n’ont pas encore accès à l’Internet, à la définition des fondements de la gouvernance du réseau à travers des dispositifs transparents, démocratiques et participatifs» affirme Mme Feraoun.

Cette profession de foi doit être accompagnée par des actes concrets de la part des gouvernements africains. Ces derniers, note la ministre, ont déployé d’«énormes efforts entre 2000 et 2016 où le nombre d’internautes a progressé de plus de 7000% passant d’environ 4,5 millions d’internautes en 2000 à plus de 340 millions d’internautes actuellement». C’est dire que malgré le retard, la voix de l’Afrique commence à devenir perceptible. Mais les 340 millions d’Internautes ne représentent en réalité «moins de 25% sont connectés à Internet», voire moins de 3% dans certains pays africains, alors que ce taux dépasse 74% en Europe et 90% en Amérique du Nord».

Mme Feraoun qui, au nom de l’Algérie, prend la tête du bataillon africain pour peser sur la législation mondiale de l’Internet a indiqué que l’Afrique «ne peut remédier à cette situation qu’à travers des modifications profondes aux procédures actuelles de gouvernance de l’Internet». Le mot est dit, mais «la mise en place d’un cadre efficient afin de concrétiser ces objectifs est le plus grand défi à relever aujourd’hui concernant la gouvernance mondiale de l’Internet» a-t-elle fait valoir.

Le processus d’une nouvelle lutte des Africains pour se faire admettre dans le concert des Nations est lancé. Mme Feraoun fait sienne une citation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika au Sommet mondial de la Société de l’information tenu en 2005. Le Président Bouteflika avait affirmé que «sans volonté politique clairement affirmée et mise en œuvre, l’avènement d’une société de l’information fondée sur le partage et la solidarité restera une illusion, tant l’approche privilégiée à ce jour s’appuie sur nombre d’exigences et de contraintes faites aux pays du Sud au nom de l’efficacité et de la rationalité économique, alors que leurs propositions de politiques réellement porteuses, trouvent peu d’écho chez les pays nantis dont le discours s’appuie de manière générique sur une bonne conscience idéologique à tout le moins contestable…». La nouvelle révolution africaine est lancée.

Smaïl Daoudi