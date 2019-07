<span style='text-decoration: underline;'>En partenariat avec l’institut Cervantès </span>:<br><span style='color:red;'>«La Novia» projetée demain à l’Institut français</span>

Très belle œuvre cinématographique reposant sur un scénario dramatique, Le film de Paul Ortiz, drame espagnol 2015, la « La Novia» sera projetée demain à l’Institut français.

Le film est une adaptation de la pièce «Noces de sang» écrite par l’auteur espagnol, Federico Garcia Lorca. Leonardo, le fiancé et la fiancée (La Novia) forment un duo inséparable depuis l’enfance, mais Leonardo et La Novia sont unis par un fil invisible, farouche, impossible à rompre. Les années passent et La fiancée se prépare, de plus en plus inquiète, à son mariage avec Le fiancé au milieu du désert blanc où elle vit avec son père. La veille de la cérémonie, une mendiante frappe à sa porte et lui offre un cadeau – deux poignards de verre – et un conseil : «Ne te marie pas si tu ne l’aimes pas». Un frisson parcourt l’âme et le corps de la fiancée. Scénariste et réalisatrice, elle est également docteur en histoire de l’art. Après ses premières études en littérature, elle étudie le script master de l’UAB à Barcelone et complète ses études en scénarisation et réalisation de films à la Tisch School of the Arts de la New York University et à la prestigieuse UCLA de Los Angeles.

Auparavant, elle avait commencé sa formation cinématographique à l’atelier des ateliers pilotes et à l’atelier Bigas Luna, en 2003. Les origines du film « De votre fenêtre à la mienne » (2012) remontent précisément à sa période de formation à New York, où elle a commencé à écrire le scénario conseillé par des professeurs tels que Spike Lee, Bill Reilly, Ezra Sachs, Paul Thompson ou Nick Tannis. Avec cet opéra prima, elle remporte le prix Pilar Miró du meilleur nouveau réalisateur au SEMINCI de Valladolid, et le film a été primé dans des festivals à Shanghai, Tunis, Toulouse et Bruxelles, entre autres.

Auparavant, Paula Ortiz avait développé une vaste carrière dans l’audiovisuel. Après avoir travaillé chez Hoobs au service de Mizar Multimedia et de la société Jim Henson, elle a réalisé trois courts métrages dans de nombreux festivals: El Rostro de Ido (2003), une histoire sur la beauté remportée à la SCIFE; Photos of Family (2005), vision lyrique du quotidien d’un vieux photographe qui a remporté le Festival du film européen de Castilla La Mancha et figurait dans le Short Film Corner du Festival de Cannes.

Et El Lugar de Tristán Boj (2008), un poème visuel mettant en vedette des marionnettes, sélectionné au Festival du court métrage de New York, entre autres. Elle possède également une solide expérience en tant que réalisatrice de documentaires et de publicité. Avec une grande sensibilité, Paula crée des univers visuels fascinants, dotés d’un pouls narratif et d’émotions intenses, unissant la créativité poétique du cinéma européen à la modernité narrative de la fiction indépendante américaine. Selon ses mots, « De votre fenêtre à la mienne » est «un conte moderne sur des femmes dont les ailes ont été coupées et malgré tout, près d’une fenêtre, quand elles ont levé les yeux sur leur travail, elles ont décidé de rêver d’une autre vie».

Mohamed Aissaoui