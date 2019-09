<span style='text-decoration: underline;'>Beach-volley | Clôture de la 20ème caravane 2019 St Rock (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>La paire Hachrouf/Selibet (Oran), s’offre le trophée</span>

Le tournoi de Beach-volley, organisé par la ligue oranaise de volleyball (LOVB) en collaboration avec la DJS de la wilaya d’Oran, a été clôturé samedi après-midi à la plage de Saint Rock, dans la commune d’Ain El Truck (Oran).

Durant les trois étapes qui se sont toutes déroulées au même lieu, les équipes concurrentes venues de Tipaza, El Bayadh, Mascara, Nedroma, Mostaganem, Mohammadia et de Hassi Mameche, se sont affrontées pour une place en finale. Ce 3ème et dernier tournoi, a regroupé les six paires vainqueurs des 1er et 2ème tournoi de cette saison estivale, ainsi que six autres paires composées de bons volleyeurs qui ont été invités à participer. La paire Selibet/Hachrouf (Oran), a remporté haut la main le trophée mis en jeu, face à la paire Krim/Bouhafs (Nedroma), sur un score de 2 sets à 0. La troisième place est revenue à la paire Berrani/Zahaf (Mohammadia), qui a disposé du duo Hakiki/Kara de la même localité. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence de tous les membres de la LOVB, des amateurs de la discipline, mais sans les représentants de la DJS, qui ont brillé par leur absence. La paire lauréate ainsi que les classées deuxième et troisième, ont bénéficié d’une enveloppe financière. Mme Zitouni Naima et Belfar Mohamed, des membres influents de la LOVB, estiment que le fair-play a été total et aucune réclamation n’a été relevée par les équipes engagées. Le mérite revient aux arbitres qui ont été à la hauteur pour respecter scrupuleusement la réglementation de ce sport sur sable. L’organisateur et président de la LOVB Sidi Mohamed Kazi Tani, n’a pas caché sa satisfaction: «Grâce à la volonté des uns et des autres, notamment des membres de la ligue, on a réussi et tout s’est déroulé dans de bonnes conditions. «Je noterai, l’aide précieuse des propriétaires de la bâtisse de Sr Roch dont Djamel et le Benouda». Le président de la commission de Beach-volley à la LOVB, Bouchiba Maachou, dira quant à lui: «Le programme tracé par la commission technique a été respecté à la règle et aucune réclamation n’a été enregistrée. Les paires qualifiées lors du 1er et du 2ème tournoi, ont rehaussé cette dernière étape, qui a été d’un bon niveau avec la présence de bons volleyeurs. Le concours et l’aide des résidents aux alentours immédiats du lieu de la compétition, ont fortement contribué à la réussite de l’évènement». Habib Selibet le vainqueur du tournoi (paire d’Oran), n’a pas caché sa joie après cette consécration: «Avec mon coéquipier Hachrouf Mourad, on est des habitués du Beach volley». On a acquis une certaine expérience, c’est ce qui nous permet de nous illustrer. Aujourd’hui, on veut transmettre le flambeau aux jeunes, qui montent, c’est d’ailleurs notre souhait. Pour les années qui nous restent, on fera tout pour hisser bien haut la discipline, avant de céder par la suite notre place».

B.Sadek