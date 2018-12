En ces heures sombres pour l’une des causes les plus justes et pour laquelle l’humanité est censée se mobiliser, le devoir de chacun consiste à rappeler l’immense injustice dont est victime un peuple, spolié de sa terre et fait apatride par la force d’une idéologie raciste, soutenue par des puissances, prisonnière du lobby financier mondial. Ce peule, ce sont les Palestiniens et leur terre, la Palestine.

Devant cette amère réalité, l’Algérie, avec son Etat et son peuple, affiche avec les moyens dont elle dispose, son engagement permanent auprès des Palestiniens. Mais cette volonté qui s’exprime tout le temps et partout et s’est même concrétisée par des apports financiers réguliers, n’est pas majoritaire dans l’espace arabo-musulmans, pour ne citer que les pays qui disent faire de la question palestinienne une cause prioritaire.

Le soutien à la résistance du peuple palestinien exige certes, des prises de positions à l’Onu, l’usage de la moindre once d’influence que l’on pourrait avoir à n’importe quel niveau de la «hiérarchie» mondiale, mais il est tout aussi évident que ledit soutien doit également être orienté vers des actions d’aide concrètes à l’autorité palestinienne pour lui permettre de fonctionner normalement et à travers elle, insuffler l’espoir au peuple de Palestine que leurs frères ne les oublient pas.

Ces Palestiniens qui ont vu l’ensemble des pays de la planète, à l’exception de quelques uns, leur témoigner leur respect via le vote en faveur de l’admission de leur pays à l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Onu en qualité d’observateur et leur refus de reconnaître El Qods comme capitale d’Israël, sont en droit d’attendre des marques de solidarité plus soutenue de la part des pays membres de la Ligue arabe.

Or, ce n’est pas ce qu’on constate sur le terrain. Les souffrances des Palestiniens ne sont que rarement prises en considération par des monarchies hyper riches qui préfèrent placer tout leur argent dans des banques occidentales, sous influence sioniste, pour nombre d’entre elles. Ces mêmes banques financent des opérations de vente d’armes à l’Etat hébreux. Des armes qui servent à maintenir les Palestiniens sous le joug du colonialisme sioniste.

Il faut dire que le soutien permanent de l’Algérie officielle est très largement apprécié par les Algériens qui, à chaque fois qu’il est question de la Palestine n’ont jamais hésité à montrer leur disponibilité à agir.

Par Smaïl Daoudi