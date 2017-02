<span style='text-decoration: underline;'>PROCÈS DE L'ASSASSINAT DE ALI TOUNSI</span>:<br><span style='color:red;'>La peine capitale requise contre Oultache</span>

A l’issue des auditions des témoins dans l’affaire de l’assassinat de Ali Tounsi, le procureur près le tribunal criminel d’Alger a requis la peine de mort contre l’accusé principal Chouaib Oultache.

Alger: Samir Hamiche

Au paravant, au deuxième jour du procès de Ali Tounsi, l’audition du médecin légiste ayant effectué une autopsie sur le corps de l’ex-directeur général de la sûreté nationale (DGSN), vient de contredire la version avancée par Chouaib Oultache qui a affirmé lors de son audience, dimanche dernier, d’avoir visé les mains d’Ali Tounsi et n’avait pas l’intention de le tuer. La seconde journée du procès de Chouaib Oultache a été entamée par l’audition des éléments de la garde rapprochée de la victime. Après cette audition, c’est autour de l’expert légiste de se présenter à la barre pour répondre aux questions du juge et de la défense. En effet, le Dr Rachid Belhadj, le médecin légiste qui a constaté le décès de Ali Tounsi, a été auditionné. L’expert qui a pris la parole, a affirmé que «le défunt a été touché par deux balles dont la deuxième était mortelle». Plus explicite, il dira que «ces deux balles étaient logées au niveau de la joue gauche du visage et l’oreille», affirmant qu’«aucune balle n’a touché le bras», comme l’avait affirmé l’auteur présumé de l’assassinat Chouaib Oultache. Pour l’expert légiste, la mort du directeur général de la sûreté nationale «était violente », confirmant que «l’assassinat était prémédité». Selon l’expertise de la médecine légale, le Dr Rachid Belhadj, a affirmé que «l’examen approfondi du cadavre, a révélé l’existence d’une fracture au niveau des vertèbres cervicales de la victime, preuve que les balles avaient été tirées d’en haut». Continuant la lecture de son rapport, Belahadj a affirmé que «la position du tireur était debout et la victime était assise ». À ce fait, Oultache, a rétorqué que «ce n’est pas mes coups de feu, se répétant que «ce n’est pas lui qui l’a tué». Il ira même dire qu’il y «a une photo qui prouve sa version des faits». Parlant de l’arme du crime, le médecin légiste a affirmé que «l’arme du crime était un Smith et Wesson de calibre 38 spécial à balles à tête creuse», ajoutant que «ce sont ces balles qu’on a trouvées dans le corps du défunt». En d’autres termes, les balles qui ont atteint M. Tounsi, sont bien celles du révolver utilisé par l’assassin et du même calibre. Lui succédant, plusieurs témoins dont le chauffeur de Oultache et la garde personnelle du défunt Ali Tounsi. Version des faits des éléments de la garde rapprochée Les quatre éléments de la garde rapprochée ont indiqué dans leurs témoignage, qu’ils avaient entendu des coups de feu provenant du bureau de la victime avant d’être informés par le chef de Cabinet du DGSN que ce dernier avait été tué par Chouaib Oultache qui «portait une arme à feu et menaçait tout le monde». L’élément de la garde rapprochée Hadj Kaci Hacène, a précisé qu’après avoir entendu plusieurs coups de feu provenant du bureau de Ali Tounsi, il s’est dirigé avec son collègue Madjid Allaoua vers les lieux et qu’en trouvant la porte fermée, il l’a défoncée pour découvrir Oultache assis sur une chaise face à la porte «portant un pistolet et prêt à tirer». Précisant que la blessure de l’accusé au niveau du ventre lui a fait perdre conscience avant son évacuation, le même témoin a ajouté avoir trouvé Ali Tounsi par terre gisant dans une mare de sang. Pour sa part, le membre de la garde rapprochée Madjid Allaoua, a déclaré qu’il était en compagnie de Hadj Kaci lorsqu’ils ont pénétré dans le bureau de Ali Tounsi, confirmant ainsi les déclarations de son collègue. Appelé à la barre, le membre de la garde rapprochée Hamadou Ahmed, a indiqué que lui et un collègue se sont retrouvés face à l’accusé dans le couloir, affirmant avoir demandé à Oultache «plusieurs fois de se rendre et de poser son arme par terre» et que devant le refus de ce dernier, il a tiré le blessant au niveau de l’abdomen. «Blessé, Oultache est revenu sur ses pas pour s’enfermer dans le bureau de Ali Tounsi», a encore ajouté le témoin. Le procès de Chouaib Oultache se poursuit au tribunal criminel d’Alger pour la deuxième journée. L’accusé avait affirmé dimanche devant le juge Omar Benkherchi qu’il était en légitime défense et qu’il n’avait pas l’intention de tuer Ali Tounsi qui était, a-t-il dit, «un ami très proche».