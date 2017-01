<span style='text-decoration: underline;'>Un élément de «Daech» qui terrorisait les citoyens de Sid El Bachir devant le tribunal criminel</span>:<br><span style='color:red;'>La peine de 10 ans de réclusion retenue contre le mis en cause</span>

Le tribunal criminel a condamné un élément de l’association de malfaiteurs, qui terrorisait la localité de Sid el Bachir, à dix ans de réclusion, alors que le représentant du ministère public, avait requis contre lui la peine maximale. Cette affaire remonte au mois de juillet 2015, où plusieurs plaintes ont été enregistrées, par les éléments sécuritaires de Sidi El Bachir. Ces plaintes mettent en cause les éléments de deux gangs, Sanafir et Daech qui avaient pris en otage toute une population, à Sidi El Bachir. Les citoyens sont devenus ainsi, la proie de ces malfaiteurs, qui armés avec couteaux et autres armes blanches, s’attaquaient à eux, à leur domicile et même à leurs propres personnes. En effet, outre les maisons des citoyens qui ont été cambriolés, certains ont été kidnappés et d’autres séquestrés, comme cette victime, dont l’effigie de la croix lui a été tatouée sur le front et le dos. Rappelons, que suite à la prise en otage des citoyens du château à Sid El Bachir et l’incendie, qui a frappé le marché de cette localité, une opération d’envergure a été menée par les gendarmes d’Oran, environ 2000 éléments de différentes unités, qui se sont déplacés sur les lieux, pour faire régner le calme. D’un autre coté, il importe de rappeler, que parmi les personnes arrêtées, figurent une jeune fille, dont l’âge ne dépassait pas les seize ans. Et selon les faits, ces éléments des deux groupes, après avoir kidnappé cette adolescente et abusé d’elle, l’ont utilisé pour les aider à appâter leurs proies, afin de les agresser. Elle a été jugée précédemment, par le tribunal des mineurs. Cité à la barre du tribunal criminel de la cour d’Oran, c’est avec un sang froid incomparable et une confiance absolue, que le mis en cause tentera de réfuter les accusations retenues contre lui. Le représentant du ministère public dans sa plaidoirie, reviendra sur le climat de terreur qui s’est installé, suite aux agressions perpétrées par ces groupes, qui étaient devenues quotidiennes. Même chez eux, les citoyens avaient peur, car ces éléments usaient d’armes blanches, pour agresser les domiciles des citoyens. L pire c’est les vendettas qui opposaient ces deux groupes, et les conséquences, dont faisaient les frais les citoyens. Rappelons, que les précédents mis en cause, déjà jugés, ont été condamnés aux peines de 15 et 18 ans de réclusion, pour les 5 accusés.

F. Abdelkrim