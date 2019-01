<span style='text-decoration: underline;'>Procès en appel du crime commis contre la jeune Salsabil</span>:<br><span style='color:red;'>La peine de mort retenue contre les deux accusés</span>

C’est en l’absence des parents de la petite Salsabil que le procès en appel s’est tenu ce lundi au niveau du tribunal criminel de la cour d’Oran.

L’avocat de la partie civile, en l’occurrence maitre Bentazi nabil a encore une fois, lors de ses plaidoiries, évoqué l’atrocité des actes commis sur la jeune enfant, Salsabil. Le mis en cause, à la barre, a nié d’un bloc avoir tué la fillette de sang-froid ou de l’avoir violé. La peine de mort a été prononcée contre les deux accusés.

Nous sommes le 18 aout, l’enfant avait été envoyé par ses parents pour faire des courses au bas de l’immeuble où elle réside à haï El Yasmine Une heure passera et l’enfant ne regagnera pas son domicile. L’angoisse commence alors à gagner sa famille qui sortira dans la rue pour la chercher. Les voisins prendront part à ces recherches et ce n’est qu’aux environs de 14 heures que le père saisira la police et déposera une plainte au niveau de la 22éme sûreté urbaine.

Zahaf Salsabil née le 7.1.2011, venait de disparaître, ses parents l’ayant envoyé acheter un paquet de sucre. Le jeune Kh.A. qui prenait part aux fouilles, se présentera à la police disant avoir vu la fillette avec un homme à l’arrêt du bus de la ligne 11. Son comportement suspect n’échappera pas à la police. Ce premier suspect, après un interrogatoire, passera aux aveux, affirmant avoir tué la fillette. Il les emmènera sur le champ au niveau de la décharge où il avait jeté le sachet contenant la dépouille, aidé dira-t-il, par le dénommé Ch.M qui à son tour sera arrêté. A l’ouverture du procès, ce lundi 31 décembre 2018, le mis en cause Kh.A, jurera ses grands Dieux qu’il avait certes, provoqué la mort de l’enfant «mais je ne l’ai pas violée». La présidente de l’audience lui rétorquera alors que le rapport du légiste précise ces faits «je ne sais pas, votre honneur», dira ce dernier.

Il déchargera son complice, qui, à son tour cité à la barre, dira ne pas connaître Kh.A. Le légiste déclarera, pour sa part, que l’enfant a été violée et violentée, évoquant les ecchymoses anales profondes. «Elle a lutté contre la mort en désespoir de cause, et l’agonie a été très lente». Quant à la position dans laquelle elle a été trouvée dans le sachet, à savoir pliée en deux, ce médecin dira qu’elle a été placée à l’intérieur du sachet avant la rigidité cadavérique. Le représentant du ministère public pour sa part, insistera sur les faits graves liés à la mort de cette innocente enfant.

Il requit la peine capitale contre les deux mis en cause. L’avocat de Kh.A ne dira que deux mots, demandant les circonstances atténuantes, alors que la défense de Ch.M plaidera le non culpabilité de son mandant s’appuyant sur les déclarations de Kha qui avait déchargé ce dernier.

Aux termes des délibérations, la peine de mort a été retenue contre les deux mis en cause.

F.Abdelkrim