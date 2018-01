<span style='text-decoration: underline;'>Stade Habib Bouakeul</span>:<br><span style='color:red;'>La pelouse devenue un véritable danger pour les joueurs</span>

La pelouse du stade Habib-Bouakeul, lieu de domiciliation de l’ASM Oran, représente un véritable risque pour la santé des joueurs, a déploré mardi l’entraîneur de ce club de Ligue 2 de football, Salem Laoufi.

«La pelouse du stade Bouakeul s’est sensiblement détériorée ces derniers temps. Elle expose tout simplement les joueurs au danger», a mis en garde Laoufi dans une déclaration à l’APS. Le coach oranais a fait savoir au passage qu’il avait attiré l’attention des responsables du stade, relevant de la commune d’Oran, sur le danger qui guette les joueurs en évoluant sur cette pelouse synthétique dont la durée de validité a expiré, mais en vain. «Je ne souhaite pas qu’un malheur survienne à un joueur sur ce terrain très dangereux. Je suis persuadé qu’à ce moment-là, les responsables du stade vont agir. Mieux vaut donc qu’ils prennent leurs responsabilités dès maintenant», a-t-il ajouté. Deuxième stade à Oran, Habib-Bouakeul a été doté d’une nouvelle pelouse synthétique il y a plusieurs années. Mais le fait que cette infrastructure soit très sollicitée par les différents clubs de la ville et ses nombreuses catégories jeunes, elle s’est dégradée au fil du temps. Cette pelouse peut même fausser les résultats des matchs, comme ça a failli être le cas vendredi passé lors de la rencontre ASM Oran-MO Béjaïa, dans le cadre de la 16e journée de la Ligue 2, lorsqu’un rebond a failli tromper la vigilance du gardien des visiteurs et lui faire encaisser un but inespéré pour les locaux, dans une action qui a fait le «buzz» sur les réseaux sociaux. L’autre stade d’Oran (Ahmed-Zabana), géré par l’Office du parc olympique de wilaya (OPOW), a bénéficié début 2016 d’une nouvelle pelouse en gazon synthétique, rappelle-t-on.