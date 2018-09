<span style='text-decoration: underline;'>Médicaments </span>:<br><span style='color:red;'>La pénurie causée par le retard de signature des programmes d’importation</span>

L’épineux problème de la rareté des produits pharmaceutiques a touché en particulier les médicaments destinés aux patients qui souffrent de maladies chroniques.

En effet, le Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, Lotfi Benbahmed, a affirmé hier que plus de 240 médicaments sont touchés par une grave pénurie au niveau des officines pharmaceutiques, à travers le pays.

Intervenant à l’émission « Invité de la Rédaction » de la chaîne III de la radio nationale, il affirme qu’effectivement au mois de juillet, 243 produits ont été déclarés en rupture de stock au niveau des officines par la Fédération Algérienne de Médicaments.

Pour ce qui est des démarches visant à remédier à cette situation, l’invité de la chaîne III a affirmé que la cellule de veille a été réactivée, précisant que le Ministère de la Santé a réuni l’ensemble des intervenants pour chercher des solutions. « Nous avons lancé l’étude de cette liste de médicaments en rupture de stock, produit par produit. Nous avons tenu cinq réunions et depuis, nous avons eu les réponses qu’on attendait. Nous avons aussi demandé des mesures urgentes, pour palier déjà dans un premier temps aux ruptures qui ont un impact sur la santé publique et sur nos concitoyens », a-t-il affirmé.

S’agissant des véritables raisons de la pénurie de 243 médicaments, le Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a cité différentes raisons. Il a évoqué notamment, le retard dans la signature des programmes nécessaires à leur importation qui n’a pas été faite dans les délais. «Les quantités qui avaient été allouées à ces programmes d’importation étaient parfois insuffisantes. Nous avions constaté au fur et à mesure que les quantités ont été épuisées», a-t-il affirmé. Et d’ajouter «Il faut savoir qu’il s’agit des mêmes quantités conduites année par année et que les stocks de sécurité avaient été épuisés, ajoutant à cela, la croissance démographie (un million de plus chaque année), de ce fait, l’élargissement de la carte du tiers payant et la prise en charge des malades font que la consommation de médicaments augmente », a-t-il argumenté. L’invité de la chaîne III précise que les quantités de médicaments qui ont été allouées étaient très largement insuffisantes, alors que la population augmente.

Cette situation, révèle-t-il, a obligé à piocher dans les stocks de sécurité qui se sont à leur tour épuisés.

Par ailleurs, l’invité a pointé du doigt des fabricants qui ont demandé au Ministère de protéger «précocement» les médicaments qu’ils étaient censés produire, à l’exemple de corticoïdes avant même leur fabrication.

Pour ce qui est de la nouvelle loi sur la santé, M. Benbahmed affirme qu’il aurait souhaité que celle-ci comporte un encadrement réglementaire, destiné à prévenir les ruptures de stocks afin de les éviter à l’avenir.

Il a également proposé la signature d’avenants, prenant en compte les besoins par rapport aux consommations mensuelles de traitements et ce jusqu’au 31 mars de chaque année, étant donné que les programmes suivants ne sont effectifs qu’à partir du mois de janvier.

Concernant les programmes d’importation, l’invité de la chaîne III a affirmé qu’ils devraient prendre en compte la reconstitution des stocks stratégiques de médicaments qui représentent à eux seuls, 25% de la facture, a-t-il affirmé.

Alger: Samir Hamiche