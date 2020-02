<span style='text-decoration: underline;'>Ils volaient des voitures en agressant leurs victimes à l'arme blanche</span>:<br><span style='color:red;'>La perpétuité par contumace retenue contre 2 accusés</span>

Après appel, trois des cinq mis en cause dans une affaire d’association de malfaiteurs, vol qualifié et agression à l’arme blanche avec tentative d’homicide, ont comparu hier devant le tribunal criminel d’appel.

Ces derniers ont été arrêtés suite à plusieurs plaintes déposées par des victimes du vol de leur voiture avec violence. Notamment, l’un d’eux B.F, un taxieur, deux jeunes gens avaient arrêté ce taxi à proximité du lycée Lotfi lu demandant de les conduire vers Bir El Djir il devait être minuit.

Ne se doutant pas de ce qui l’attendait, ce taxieur acceptera. En cours de route, deux autres jeunes stopperont ce taxi lui demandant de les déposer vers la même direction, ne se doutant pas qu’il s’agit de complices des premiers, en arrivant sur les lieux ils demanderont au taxieur d’emprunter une ruelle; c’est là qu’il sera délesté des clés de sa voiture une Campus et recevra des coups de couteau le touchant à l’artère fémorale, puis, il sera jeté par terre. Les mis en cause prendront la fuite avec la voiture. En cours de route, ils percuteront un mur et abandonneront la voiture qui sera récupérée suite aux investigations. Quant à la victime qui avait perdu beaucoup de sang, sera admise en urgence au bloc opératoire et passera un séjour de deux semaines à l’hôpital et bénéficiera d’une incapacité de 35 jours. Deux autres opérations seront également enregistrées: la seconde touchera une Ibiza et une Logan, L’enquête ouverte et selon les déclarations des victimes qui avaient donné un signalement des auteurs de faits, le premier accusé sera arrêté. Interrogé sur les faits et confronté aux déclarations de la victime, il commencera par nier les faits puis les reconnaîtra et citera ses complices quatre autres jeunes qui sont dans leur majorité du même quartier.

Hier, à la barre du tribunal criminel d’appel, les trois jeunes Z.B, B.M.A, et K.A, feront différentes déclarations allant jusqu’à se contredire sur place. En effet, le premier accusé Z.B, reconnaîtra les faits citant ses complices et dira que la seule voiture volée et vendue étant l’Ibiza. Elle a été écoulée par un certain Smain et ils se sont partagés l’argent. Entendus, les autres mis en cause nieront les faits expliquant que même s’ils se connaissent entre eux, cela ne fait pas d’eux des complices dans cette affaire de vol. Mais, dans ces déclarations, certains avaient des traits similaires en essayant de disculper; sans s’en rendre compte les accusés feront des déclarations qui les induiront en contradiction. Comme le fait d’avoir cité une jeune fille mineur comme étant leur complice dans cette affaire. Dans leur ensemble, ils savaient qu’au moment des faits elle était détenue. Par ailleurs, la victime avait reconnu ses agresseurs et fera une autre déclaration. La famille de l’un des mis en cause a voulu acheter son silence et le changement de ses déclarations. Le représentant du ministère public requit la perpétuité et quinze années de réclusion contre les accusés. La défense de Z.B, plaidera les circonstances atténuantes alors que celle des autres demandera leur acquittement. Aux termes des délibérations, Z.B a été condamné à dix ans de réclusion, alors que BM.A et K.A, écoperont respectivement de trois et cinq ans de prison ferme. Par ailleurs, deux autres mis en cause cités lors du premier procès et s’étant absentés hier, ont été condamnés à la perpétuité par contumace.

F.Abdelkrim