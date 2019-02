<span style='text-decoration: underline;'>L’affaire des 14 quintaux de kif saisis à Boutlélis jugée en appel </span>:<br><span style='color:red;'>La perpétuité prononcée contre le mis en cause jugé</span>

Le tribunal criminel d’appel de la cour d’Oran, a condamné hier, le mis en cause jugé dans une affaire de trafic de stupéfiants à la perpétuité. Cette affaire qui remonte au mois de juin 2014, a eu lieu suite à des informations qui sont parvenues aux éléments sécuritaires de Maghnia.

Une enquête est alors ouverte qui durera plusieurs jours. Le 2 juin 2014, le véhicule devant transporter ces stupéfiants jusqu’à la ville d’Oran, sera repéré sortant de la ville frontalière de Maghnia. Ce camion suspect, sera alors intercepté au niveau d’un barrage de la gendarmerie à Boutlélis. La fouille du véhicule se soldera par la saisie de plus de 14,51 quintaux de kif. Face à ce fait, le chauffeur de ce camion le dénommé A.H, niera les faits et dira qu’il ignorait que la cargaison chargée dans son camion, était de la drogue. Je suis un transporteur de fruits et je pensais que la personne avec laquelle j’avais conclu ce marché, avait chargé des fruits dans mon camion. Par ailleurs, et au même moment, une seconde voiture suspecte une Golf série 6 sera arrêtée.

Le jeune homme qui la conduisait, qui n’est autre que le jeune frère du mis en cause jugé hier, passera immédiatement aux aveux expliquant qu’il sécurisait la route au transporteur de ces stupéfiants que le principal accusé avait chargé dans ce camion à Maghnia. Ce dernier, donnera une autre information aux éléments sécuritaires portant sur une autre quantité de kif qui était cachée au niveau d’un gage se trouvant dans la petite localité de Benkrama à Bab El Assa, en attendant d’être transportée.

En se rendant sur place, ces mêmes éléments sécuritaires, trouveront à l’endroit indiqué plus de 10,89 quintaux de kif cachés sous des déchets ferreux. Par ailleurs, et lors de cette même instruction, trois autres complices de ces premiers seront identifiés dont l’importateur des stupéfiants du marc. Toutefois, ces derniers resteront introuvables. Cité hier à la barre du tribunal, le dénommé O.O, niera d’un bloc les accusations retenues contre lui, expliquant à l’audience, qu’il ignore tout de ces faits. Mais il sera confronté à plusieurs autres faits, dont sa fuite juste après cette saisie, il n’a été arrêté qu’au courant de l’année 2016, sa mère avait déclaré aux enquêteurs, qu’il s’est enfui au Maroc. Par ailleurs, et après que son frère eut donné son numéro de téléphone, les triangulations des appels de O.O, ont permis de déterminer que ce prévenu était en contact permanant avec les autres mis en cause et avec des numéros de téléphone localisé au Maroc, fort probablement ces fournisseurs. Le représentant du ministère public en revenant sur ce trafic, requit la perpétuité contre O.O, en revenant sur les points essentiels des faits dont la triangulation des appels téléphoniques. Dans sa plaidoirie, la défense du mis en cause plaidera la non culpabilité de son mandant expliquant que la perquisition faite au niveau de son domicile après ces faits, a été négative, ajoutant qu’il n’a jamais été arrêté avec une quelconque quantité de kif.

F.Abdelkrim