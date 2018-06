<span style='text-decoration: underline;'>Abdelmoumène Ould Kaddour </span>:<br><span style='color:red;'>«La perspective de placer la Sonatrach dans le TOP 5 est réalisable»</span>

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie et organisation «SH 2030», la Sonatrach veut devenir une des 5 plus grandes compagnies pétrolières au monde.

Cet objectif n’est pas un simple souhait ou un rêve, mais c’est bien une perspective réalisable, a affirmé hier le PDG de la compagnie nationale Abdelmoumène Ould Kaddour qui intervenait au siège de l’activité Aval à Oran.

Intervenant dans le cadre de la présentation de la de la stratégie de la Sonatrach à l’horizon 2030 (SH 2030), le responsable a insisté sur le fait que hisser la compagnie nationale dans le TOP 5 n’est pas impossible mais c’est une perspective réalisable.

«La Sonatrach s’est fixée l’objectif de figurer à l’avenir et à travers sa stratégie, parmi les cinq meilleures entreprises pétrolières au monde», soutenant que cela «n’est pas une chose impossible et c’est certainement réalisable» a-t-il soutenu. Détaillant les principaux axes de la nouvelle stratégie de la Sonatrach, l’intervenant a affirmé qu’il y a une volonté et engagement du personnel pour atteindre cet objectif.

En effet, il a souligné l’adhésion de tout le personnel de la compagnie, qualifié, «motivé et engagé» à ce projet «SH 2030», relevant, à ce titre, l’importance d’aller vers les régions pour expliquer les objectifs de la stratégie à court, à moyen et à long termes.

Dans un cadre lié et au cours de sa présentation de la nouvelle stratégie, le PDG de la Sonatrach a développé les aspects de développement en relation avec l’activité Aval, tandis que les présentations précédentes ont porté sur la vocation et la spécificité de chaque région, comme Hassi Messaoud, Skikda et Hassi R’Mmel. Le PDG du groupe, a affirmé que tous les critères nécessaires à réaliser cet objectif, ont été étudiés. «Nous tablons sur l’excellence. Nous estimons que cette perspective est faisable et jouable, car, nous avons bien étudié tous les critères qu’il faut et quels sont les points à développer» a-t-il argumenté. «Nous comptons aussi sur la capitalisation de toutes nos potentialités, humaines, notamment à travers le travail en commun et sur le capital-expérience de Sonatrach», a soutenu M. Ould Kaddour. Il a tenu à préciser enfin, que la stratégie est nationale et internationale à la fois. «Nous sommes en train d’expliquer cette stratégie à l’internationale et de discuter avec nos partenaires, avec qui nous voulons travailler davantage et créer de nouvelles opportunités de business et de la valeur ajoutée pour notre pays», a-t-il ajouté, tout en promettant de présenter les aspects financiers de la «SH 2030» lors d’une prochaine rencontre.

Au début de mois de mai dernier, Ould Kaddour avait affirmé «qu’avec ses énormes capacités humaines, techniques, technologiques et sa forte histoire à l’avant-garde de l’industrie en Algérie, l’ambition de la Sonatrach est d’être parmi les 5 grandes entreprises pétrolières du monde et ceci, n’est pas un rêve mais une réalité», a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’«avec notre slogan «leading the change», la Sonatrach entend mettre l’accent sur la modernisation de la gestion, les ressources humaines et l’innovation afin de faire de la compagnie non seulement un leader dans l’exploitation des énergies fossiles, mais aussi de s’inscrire comme un acteur global de la nouvelle économie énergétique du 21ème siècle».

Ould Kaddour a estimé que «notre grande et belle Sonatrach doit impérativement réussir son entrée dans le 21ème siècle, et l’implémentation de «SH 2030», la propulsera sans aucun doute, parmi les plus performantes entreprises pétrolières».

Alger: Samir Hamiche