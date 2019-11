<span style='text-decoration: underline;'>Si Oran m’était contée</span>:<br><span style='color:red;'>La peste dévasta la ville d’Oran en 1557</span>

Les Mardis de l’Histoire

En l’an 1557, il y eut une grande épidémie de peste à Oran, sous domination espagnole. Ce fléau fit mourir la plus grande partie des habitants, surtout les femmes et les enfants, parmi la population civile.

Par mesure de précaution, le gouverneur espagnol fit partir les hommes et gens de guerre en campagne, les déplaçant chaque jour dans différents postes militaires autour de la cité. Il ordonne également, la création d’un hôpital de campagne, en un endroit situé sur le versant du Murdjadjo, avec un grand souterrain, là où s’éleva le Fort de Santa Cruz. Plus bas, dans le quartier de la Marine, on faisait transporter tous ceux que la peste a frappés dans la ville fortifiée, et en dehors d’elle, parmi la population du lieu dit «Les Moulins» (Er-R’hi) et celle des jardins de Ras El-Aïn.

Dans les chroniques de Diego Suarez, il est signalé que la mortalité dura près de six mois dans la ville d’Oran et parmi les tribus voisines de la campagne voisine qui furent durement éprouvées. De nos jours, le «Cimetière des pestiférés» est classé dans l’inventaire des monuments historiques que recèle la cité de l’Imam Sidi Mohamed Ben Omar El-Houari. Pour l’anecdote, l’épidémie emporta également le roi déchu de Tlemcen, Moulay El-Hassan.

L’alliance du sultan du Maroc avec l’Espagne

Pour le chroniqueur Diego Suarez, lorsque ce fléau amorça sa décroissance et avant qu’il ne prit fin, le gouverneur des Places d’Oran et de Mers El-Kébir, le comte d’Alcaudete s’embarqua pour l’Espagne afin d’hâter la concrétisation de ses ambitieux desseins: il devait faire valoir à ses Maîtres l’alliance du sultan du Maroc et obtenir des forces militaires suffisantes pour combattre l’armée ottomane. Un traité de paix et d’alliance fut envisagé avec le souverain marocain. Dans cette perspective, un émissaire espagnol a été dépêché à Fès, capitale du royaume à cette époque, pour se concerter des moyens à mettre en œuvre dans le but de chasser les Turcs de tout le royaume de Tlemcen, d’Alger et d’autres villes d’Algérie. La requête du comte d’Alcaudete auprès du roi d’Espagne établi à Valladolid, fut satisfaite.

Ainsi, il obtint une commission pour lever 12 000 soldats qui viendront renforcer la garnison espagnole d’Oran. Pour ce faire, et après avoir essuyé un refus de la Cour et de la part du Conseil de guerre, il obtint gain de cause en invoquant la haine que vouait le roi du Maroc et ses sujets envers le pouvoir ottoman, représenté par la Sublime Porte et son vaste empire. Il expliqua aussi les bénéfices que les deux parties, l’Espagne et le Maroc, en tireraient de ce projet qui permettra aux deux alliés de se partager «le gâteau», une fois les Beys turcs chassés des terres algériennes.