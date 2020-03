<span style='text-decoration: underline;'>Plusieurs services au niveau du CHU d’Oran font le ménage</span>:<br><span style='color:red;'>La peur de l’infection fait changer les habitudes</span>

Plusieurs services de l’hôpital Benzerdjeb font un ménage de fond face à l’infection du coronavirus. La première opération a débuté au niveau du service de la maternité où le personnel s’est retroussé les manches pour laver et désinfecter ce service qui a fait couler beaucoup d’encre dans le passé.

Dans leur majorité, les malades qui avaient séjourné au niveau dudit service, ne feront l’éloge de l’hygiène. Pire, ce service avait été plus d’une fois ciblé comme ne répondant à aucune norme d’hygiène. Mais voilà avec l’infection du coronavirus, les choses commencent à changer au niveau de ce même service.

De même qu’au niveau d’autres services. Comme cela a été le cas au niveau du service de la réadaptation fonctionnelle où tout a été lavé et désinfecté pour parer au plus urgent. Sachant également que pour le service de la chirurgie «A», le pavillon 14 a lui aussi été désinfecté ainsi que le service de pédiatrie. La peur de l’infection a eu raison des plus réticents.

On devait également enregistrer la désinfection de la clinique dentaire qui était plus que délaissée dans le passé. En effet, au niveau de la clinique dentaire, certains étudiants étaient contraints à travailler sans eau, certains ramenaient des bouteilles d’eau pour que leurs patients se rincent la bouche après chaque opération de soins.

On se rend compte que les responsables ont pris conscience avec la propagation du virus COVID-19, du manque d’hygiène qui sévissait au niveau de nombreuses structures de la santé. Certes, à présent, on est face au coronavirus. Mais le manque d’hygiène est à l’origine de plusieurs autres infections pouvant être enregistrées en milieu hospitalier. Ce genre d’alternative devait être pris en considération bien avant, tout en espérant que l’hygiène ne fera plus défaut en milieu hospitalier.

F.Abdelkrim