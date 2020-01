<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021</span>:<br><span style='color:red;'>La phase finale du 9 janvier au 6 février</span>

La Coupe d’Afrique des nations de football CAN-2021, qui devait se jouer initialement en été (juin/juillet), serait fixée désormais du 9 janvier au 6 février, a annoncé mercredi le site de RFI.

La décision a été prise à l’issue d’un accord conclu entre la Confédération africaine de football (CAF) et les autorités camerounaises à Yaoundé, en raison de la saison des pluies dans cette région du continent. Ce changement doit encore être évoqué lors de la prochaine réunion du Comité exécutif de l’instance africaine, qui devrait avoir lieu en marge de la Coupe d’Afrique de Futsal au Maroc (28 janvier- 7 février). Ce choix est dicté par les conditions météorologiques en été au Cameroun. Cette décision pourrait également être reconduite pour les CAN-2023 (Côte d’Ivoire) et CAN 2025 (Guinée), dans la mesure où c’est également la saison des pluies dans une bonne partie de l’Afrique de l’Ouest, à cette période de l’année. Quelques semaines plus tôt, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, avait mis en avant un problème de météo. «En Afrique, l’été au nord du continent n’a rien à voir avec l’été au sud. Il faudrait que quelqu’un vérifie ma déclaration au symposium de Rabat au moment où nous avions annoncé une CAN à 24 équipes en juillet. J’ai toujours dit que nous devions être flexibles par rapport à la météo». Le Cameroun qui devait organiser la CAN-2019, a été recalé par la CAF qui a confié l’organisation à l’Egypte, en raison du retard accusé dans les travaux des infrastructures devant abriter le tournoi, remporté par l’Algérie. La compétition s’était déroulée pour la première fois en été (21 juin – 19 juillet).