<span style='text-decoration: underline;'>Bilan Ramadhan et saison estivale</span>:<br><span style='color:red;'>La PJ neutralise un dangereux groupe criminel</span>

Les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d’Oran, ont neutralisé un dangereux groupe criminel accusé d’avoir attaqué un véhicule transportant des fonds appartenant à une société privée qui commercialise des portables et des chargeurs.

En fait, une somme de 6 milliards qui devait être déposée à la banque, a été subtilisée de force, le véhicule a été braqué au niveau de l’une des bretelles de la route nationale N°11 à la manière hollywoodienne avec un mode opératoire bien réfléchi de la part d’un individu âgé de 45 ans, le cerveau du groupe composé de 7 éléments qui a pu le constituer en utilisant un système de cloisonnement de telle sorte que chaque élément ne connaisse l’autre qu’à l’heure de l’exécution de leur méfait. Cette façon d’opérer, l’action mûrement réfléchie, elle a nécessité un mois de préparation avec filatures et d’importants moyens puisque 5 véhicules ont été mis à contribution.

Brahimi Benamar, divisionnaire chargé de la sécurité publique, indique dans son intervention, lors d’une conférence de presse tenue au siège de la sûreté de wilaya, que 49 opérations ont eu lieu durant le mois de Ramadhan qui ont abouti à l’éradication d’occupation illicite du domaine public par une 205, une ferracha, 221 motocycles ont été également mis à la fourrière, alors que 638 permis de conduire ont été retirés pour diverses infractions. Quant aux accidents de la route, la situation s’est légèrement améliorée avec 22 sinistres corporels ayant occasionné 1 décès et 30 blessés. Contrairement à 2016 dont le bilan fait ressortir 31 accidents avec 4 décès. L’élément humain étant comme de coutume, le facteur principal dans la cause de ces sinistres. La stratégie mise en place durant ce mois de Ramadhan et par la suite la saison estivale, repose sur trois axes principaux, soutient le divisionnaire qui met en avant la sécurisation des plages d’un dispositif spécial constitué de patrouilles pédestres en tenue et en civil dont le rayon comprend les plages et tout le territoire des communes côtières de cette partie d’Oran. 5 plages principales dont l’affluence est un fait, disposent de 5 postes de police. La stratégie adoptée qui a nécessité la mobilisation de 2000 agents, a, pour deuxième axe, la prévention des accidents de la route et enfin la mise en activité en 24/24 h de barrages fixes dans les points sensibles et noirs de la Corniche.

Pour sa part, Zoheir, le chef de la police judiciaire, a fait remarquer qu’aucun crime n’a été enregistré cette année durant le mois de Ramadhan et qu’il y a eu 66 opérations relatives à la consommation de drogue aboutissant à la saisie de 103 kg de kif et 1032 psychotropes avec 65 mandats d’arrêt. La nouveauté étant entre l’unité aérienne qui a pour mission la surveillance de la circulation et des grandes manifestations sportives et culturelles et le service de la sécurité publique en utilisant un système de technologie nouvelle appelé «handview» qui consiste en l’envoi direct de photos à partir de l’hélicoptère vers les véhicules concernés de la sécurité publique.

La conférence de presse a été suivie par une sortie vers la plage des Dunes qui dispose d’un poste de police fixe. D’autant que cette dernière abrite la fameuse et controversée liaison maritime Oran-Ain El Turck. Et il vrai que les policiers encadrent bien le site à partir de l’intersection de l’EDEN jusqu’à la sortie de Cap-Falcon relayés ensuite par les éléments de la gendarmerie ayant compétence territoriale en cet endroit. Ils organisent même l’embarquement des estivants sur les bateaux de la nouvelle liaison maritime en raison de l’absence d’agents de la compagnie qui exploite la ligne.

Hakim Ghali