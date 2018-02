<span style='text-decoration: underline;'>Occupation de l’espace urbain</span>:<br><span style='color:red;'>La place du Moudjahed squattée par des marginaux</span>

Le dernier kiosque qui occupait une aile de l’esplanade du Moudjahed (ex-place Jeanne d’Arc), a été démantelé le 26 juin 2017 par les engins des services techniques, donnant ainsi plus d’air à ce grand espace qui accueille de nombreux citoyens en quête de quiétude. Il est vrai qu’une opération avait été lancée auparavant pour démolir deux kiosques de tabac et journaux et une gargote.

A quelques mètres, un autre kiosque, transformé en salon de thé, occupait avec sa terrasse, une grande superficie de la place. Il a été rasé à cette époque. Maintenant, l’APC a donné aux citoyens la possibilité de se réapproprier cette grande place qui a retrouvé ses couleurs, ses espaces verts fleuris et son mobilier urbain stylisé. Hier, tôt dans la matinée de ce dimanche 11 février 2018, le maire M. Noureddine Boukhatem, accompagné du secrétaire général et des membres du Conseil exécutif, ainsi que des cadres de la commune, s’est rendu sur place pour constater que cet espace est squatté par une nuée de marginaux, s’adonnant à des beuveries, tout juste à proximité de la bibliothèque régionale ouverte dans l’ancienne cathédrale et proche de la médiathèque. Le ton monte très vite entre la délégation et ces individus qui ont élu domicile dans cet espace fréquenté par de nombreux citoyens, jeunes et vieux. Après quelques palabres, ces marginaux ont fini par quitter les lieux. Sur place, le président de l’APC a donné des directives aux responsables pour prendre des mesures et mettre fin à cette situation qui décourage les passants et défigure cette grande place.

Il est vrai, que faute de gardiennage et de surveillance, cette vaste esplanade est devenue infréquentable du fait de son occupation par des individus qui, sous l’emprise de l’alcool, deviennent détestables et méchants. En cette matinée, les responsables ont également déploré, la présence de déchets et d’ordures, entreposés par les commerçants du voisinage, ainsi que le stationnement sauvage des bus de voyageurs. Des décisions ont été prises sur place, pour informer les services concernés, chargés de la voirie et de la circulation, afin de restituer l’espace aux citoyens. Rappelons, qu’au niveau de l’autre espace, la place du Maghreb (ex-la Bastille), quatre kiosques ont été démantelés pour poursuivre le programme de réhabilitation des sites urbains inscrits sur la feuille de route de l’APC d’Oran. Une belle fontaine lumineuse en marbre stylisé, agrémentée d’un bassin et des massifs fleuris, ornent cette place. D’autres éléments de décor, notamment du mobilier urbain stylisé et des candélabres d’éclairage, ont été déjà installés. A présent, les Oranais disposent d’un espace chargé d’histoire et de mémoire. Ainsi, la ville de l’imam Sidi Ben Omar El-Houari retrouve progressivement ses repères. Signalons, que dans cette même feuille de route, la commune envisage de rendre la rue des Aurès, comprise entre le boulevard Emir Abdelkader et la place du Maghreb, à la circulation des piétons uniquement. Le stationnement des véhicules sera également interdit dans cette portion de rue apprend-on auprès du président de l’APC.

Abdallah.B