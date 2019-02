<span style='text-decoration: underline;'>Le wali en visite d’inspection </span>:<br><span style='color:red;'>La plage artificielle des Genêts bientôt terminée</span>

Le wali d’Oran monsieur Chérifi Mouloud, a fait une tournée des grands chantiers, qu’il avait lancée il y a quelques mois, dont la nouvelle route qui mène de la pêcherie en passant par l’ancien quartier de Bab El Hamra qui a été rasé.

Ce nouveau chemin doit rejoindre la Corniche supérieure et les travaux avancent bien de même que des escaliers, très accessibles, permettront l’accès de la pêcherie aux habitants de Sidi Lahouari. La deuxième étape fut le grand chantier de la nouvelle route du port à l’est d’Oran qui doit relier le quatrième périphérique en passant par Canastel où de grands travaux d’art et de tunnels sont déjà en chantier. Ce projet de nouvelle route, sera très utile pour la sortie des camions du port et ces travaux ont coûté la bagatelle de trois mille milliards (3000). Un autre projet mitoyen de cette nouvelle sortie au port, c’est la création de la plage des Genêts dont le wali d’Oran a eu l’initiative de permettre aux Oranais sans véhicules, de profiter de cette proximité-plage. La fin des travaux est prévue pour le mois de mars. Puis, la délégation de wilaya s’est rendue au boulevard de haï Sabah où elle a constaté l’embellissement du boulevard qui a été gazonné et équipé. Là également, le wali a été entouré des habitants pour en faire des propositions et le remercier pour cette visite spontanée. Avec ces tournées, monsieur Mouloud Chérifi semble acquérir une popularité très estimée auprès des Oranais.

Adda.B