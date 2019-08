<span style='text-decoration: underline;'>Mers El Hadjadj</span>:<br><span style='color:red;'>La plage est-elle devenue privée ?</span>

Durant cette période où sévit la canicule, les familles très nombreuses venues de Mohamadia, Sig et d’ailleurs, préfèrent la plage de Mers El Hadjadj, mais elles rencontrent des difficultés pour s’y installer.

Les propriétaires de tables et chaises placent ces dernières au bord de la mer en les louant à plus de 1000 DA et, si une famille qui n’a pas les moyens pour régler cette somme et veut dresser une tente ou un parasol, ces indus loueurs l’obligent à prendre place ailleurs et dictent leur loi sans être inquiétés. Le plus grave dans cette plage, des embarcations de fortune sont mises à la disposition des nageurs à 500 DA la place pour faire une tournée en mer sans que personne ne se soucie des risques de noyades au vu des sauveteurs présents.

Er-Zioui