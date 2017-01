Faut-il trouver un rapport entre l’attitude digne du Canada sur le dossier du décret anti-émigré signé par Donald Trump et l’odieux attentat qui a ciblé une mosquée au Québec ? Il serait peut-être aventureux de dire que les extrémistes de l’autre bord ont voulu «corriger» les autorités canadiennes et par la même occasion faire un exemple. Comprendre que tous ceux qui voudraient éviter l’amalgame entre islam et le terrorisme, ceux qui disent haut et fort que le terroriste n’a rien d’un musulman, payeront la facture cash. Cette réponse terroriste au discours apaisant d’une grande nation qu’est le Canada, est aussi une suite logique à l’autre discours, celui de l’administration américaine qui doit assumer toute la responsabilité des dérives futures que va engendrer le terrorisme anti musulman.

Il ne faut pas oublier que la tuerie du Québec a été précédée par l’incendie criminel d’un centre islamique aux Etats-Unis. Le président Donald Trump a ouvert l’horrible compteur d’une très longue série de victimes qui rendra la planète invivable. Si les musulmans se font massacrer en Orient et en Occident, les chrétiens subiront le même sort. La logique terroriste est aussi simpliste qu’horrible. Les terroristes de Daech vont sans doute sauter sur l’occasion et crier vengeance en multipliant leurs actions.

Le scénario qui se profile, suppose une cassure historique et mondiale entre les communautés musulmane et chrétienne. Les conséquences d’un pareil état de fait sont à peine imaginables. L’humanité basculerait vers le moyen âge avec, en prime une puissance de destruction, sans précédent. Certains pourraient tempérer les choses en relevant que les actions terroristes sont le fait de groupuscules et que tôt ou tard, les Etats finiraient par en venir à bout. Mais cette approche aurait été concevable, n’était-ce les propos irresponsables de l’homme le plus puissant du monde. C’est, en effet, Donald Trump, par son discours haineux, qui alimente les milieux racistes et leur donne une tribune politique. De là à dire que le monde passe dans un sombre tunnel pour un parcours de quatre années, il n’y a une frontière que de plus en plus d’analystes n’hésitent plus à franchir. La planète est vraiment malade.

Par Smaïl Daoudi