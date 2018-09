<span style='text-decoration: underline;'>Réunion du Comité ministériel mixte de suivi Opep-non Opep à Alger </span>:<br><span style='color:red;'>La planète pétrole affiche sa sérénité</span>

Jusqu’à la veille de la tenue de la réunion, le marché pétrolier se comportait de manière tout à fait correcte. En se rapprochant de la barre des 80 dollars le baril, le marché apporte une grande satisfaction au plus grand producteur de l’Opep, à savoir l’Arabie Saoudite.

La 10ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi Opep-non Opep (JMMC) se tient aujourd’hui à Alger dans un contexte géopolitique et économique particulier. Il faut savoir que le JMMC procèdera d’abord à l’examen de la mise en œuvre de l’accord issu de la réunion de Vienne en juin dernier. Les rapports relatifs à ce sujet, rendus régulièrement publics, font ressortir un respect, au delà des exigences, des quotas de production des pays de l’Opep et non Opep. Cette question technique ne posera donc aucun souci aux Ministres qui siègent dans le Comité de suivi. Il n’y aura objectivement pas de contestation dans la volonté des pays producteurs de pétrole d’augmenter la production de plus de 500.000 barils par jour pour compenser le quota de l’Iran qui manquera en raison des sanctions économiques imposées à ce pays par les Etats Unis. Cette perspective qui arrange la Russie et l’Arabie saoudite donnera au JMMC, l’opportunité de constater qu’avec des hausses successives de l’ordre de 1,65 million de barils par jour, la tendance est au rééquilibrage du marché. L’entrée en vigueur le 4 novembre prochain de l’embargo contre l’Iran sera épongé par la nouvelle hausse proposée.

En tout état de cause, la réunion d’Alger souscrit à la volonté de l’Opep de trouver un équilibre et éviter une flambée des prix ou une chute brutale. Deux scénarios que craignent les producteurs.

Jusqu’à la veille de la tenue de la réunion, le marché pétrolier se comporte de manière tout à fait correcte. En se rapprochant de la barre des 80 dollars le baril, le marché apporte une grande satisfaction au plus grand producteur de l’Opep, à savoir l’Arabie Saoudite. Il reste cependant que la réunion d’Alger devra gérer la présence de l’Iran qui sera, à n’en pas douter, une source de tension. Il faudra compter sur l’habilité du pays hôte, l’Algérie, pour éviter un clash, bien que cette option soit éloignée du fait de l’unanimité déjà acquise.

Il faut dire également que la réunion d’Alger prendra en considération le fait que la demande mondiale en pétrole connaît une courbe haussière de quelques 1,4 million de barils par jour sur un an. En 2018, elle aura crû de 1,65 million de barils par jour. Le marché s’oriente sur un niveau d’équilibre visiblement stable, constatent les spécialistes.

L’un des motifs de ce constat est en rapport avec la production de pétrole de schiste américain. Celle-ci avait, en 2014, pris à l’Opep son rôle de régulateur mais en quelques années, elle a fini par perdre sa flexibilité. Un autre facteur plaide pour la réduction de l’influence US. Les réserves de ce pays ne représentent que 3% des réserves mondiales contre 90% pour les pays Opep et Non-Opep membres du Consensus d’Alger qui représentent aussi 50% de la production mondiale.

En plus de ces deux facteurs, les spécialistes retiennent la baisse des investissements dans les hydrocarbures de l’ordre de 1.000 milliards de dollars. De fait, la hausse des prix constatée ces derniers mois s’appuie sur une anticipation d’épuisement des réserves alors que la demande augmente exponentiellement, portée à 80% par les pays émergents.

Tous ces éléments et bien d’autres plaident pour la réussite de la réunion d’Alger. Les pays Opep et non Opep ont plus intérêt de rester soudés que de s’éparpiller. Les menaces de Trump n’y feront rien.

Alger: Smaïl Daoudi