<span style='text-decoration: underline;'>L’Algérie souhaite le maintien des accords de 2016</span>:<br><span style='color:red;'>La «planète pétrole» se réunit à Alger en Septembre</span>

Aujourd’hui, le prix du baril de pétrole tourne autour de 72 dollars, un peu au dessus du coût-objectif de l’OPEP et de la Russie mais cette stabilité est fragilisée par la production américaine de schiste, actuellement en embuscade. D’ailleurs, les observateurs notent une reprise fulgurante des forages aux USA. Ce qui a fait plonger les prix de l’or noir de plus de 4 dollars en l’espace de quelques jours seulement.

L’ OPEP associée aux pays non-OPEP exportateurs de pétrole prévoit une réunion à Alger en septembre prochain. A cette occasion, l’Algérie défendra l’option du maintien de l’accord de décembre 2016. C’est ce qu’a révélé, ce jeudi à partir de Bejaïa où il était en visite de travail, le PDG de Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kaddour. «Ce que nous souhaitons est que l’accord de 2016 soit maintenu», a affirmé M. Ould Kaddour. Il reste que ce souhait n’est pas aussi évident en ce sens que la « planète pétrole » est présentement sous le feu d’une actualité politique internationale assez « stressante » faut-il le souligner. «Ce qui se passe actuellement aura certainement avec notamment, la conjoncture politique actuelle aux Etats-Unis et au Moyen-Orient, un impact sur la réunion que personne ne peut prévoir». Le PDG de Sonatrach faisait référence au bras de fer Etats-Unis Iran sur les sanctions contre Téhéran imposées par Washington. Cette donne peut fortement peser sur la décision finale des pays de l’OPEP et ceux non-OPEP à Alger. Le risque d’une récession historique dans le cas du passage à l’acte de l’Iran, après avoir menacé de fermer le détroit d’Ormuz plane sur le marché pétrolier.

M.Ould Kaddour qui demeure tout de même optimiste quand à la force de persuasion de l’Algérie, signale que la conjoncture n’est pas la même qu’en décembre 2016 où un accord historique a été signé à Alger entre 11 producteurs de pétrole non-OPEP et 13 pays membres de l’OPEP. Il prévoyait une baisse de la production pétrolière de 1,8 million de barils par jour pour maintenir l’équilibre sur le marché mondial. Le succès éclatant de la réunion d’Alger a permis une remontée des cours et une baisse des déficits qui avait frappé l’ensemble des pays producteurs de pétrole.

D’ailleurs, les observateurs notent une reprise fulgurante des forages aux USA, ce qui a fait plonger les prix de plus de 4 dollars en l’espace de quelques jours seulement. C’est dire qu’une décision dans le sens d’une hausse de la production des pays de l’OPEP et non-OPEP, pourrait ramener le baril à la case départ de 2014 avec un prix inférieur à 40 dollars. Une véritable catastrophe pour tous les pays pétroliers, dont l’économie est fortement dépendante des hydrocarbures. Ceci explique les craintes de l’Algérie et le souhait exprimé en son nom par le PDG de Sonatrach.

Le tout est de savoir si la «planète pétrole» saura résister au pressions des pays consommateurs qui agitent une crise économique mondiale en cas de hausse des cours de l’or noir, consécutivement au conflit irano-américain. La réunion historique Alger aboutira-t-elle au maintien de la production ? Pareille perspective amènera les investisseurs qui avaient retiré le pétrole de la liste des valeurs refuges vont revoir leur copie et la confiance reviendra au galop dopant de fait les prix jusqu’à dépasser la barre des 80 dollars, un objectif soutenu par l’Algérie et quelques autres pays de l’OPEP. A partir d’aujourd’hui et jusqu’à la tenue de la réunion d’Alger, en Septembre prochain, tous les regards sont braqués sur la capitale algérienne où se tiendra une réunion décisive OPEP-non OPEP. Elle pourrait être « historique » et confirmer le poids extraordinaire de l’Algérie sur la « planète pétrole».

Alger: Smaïl Daoudi