<span style='text-decoration: underline;'>Le chef de l’Etat estime les conditions réunies pour le scrutin du 12 décembre </span>:<br><span style='color:red;'>«La plus grande partie des revendications du hirak a été concrétisée»</span>

Dans un message à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a affirmé que toutes les conditions étaient réunies pour aller vers un scrutin présidentiel, le 12 décembre prochain, « notamment à la faveur de la concrétisation de la plus grande partie des revendications exprimées par notre peuple lors de son Hirak pacifique et civilisationnel».

«C ertes, notre pays est face à une épreuve difficile, mais les solutions sont possibles avec tout ce qui a été assuré pour aller vers un scrutin présidentiel, le 12 décembre prochain, notamment à la faveur de la concrétisation de la plus grande partie des revendications exprimées par notre peuple lors de son Hirak pacifique et civilisationnel, et ce grâce à la réponse des institutions de l’Etat et à l’accompagnement de l’Armée nationale populaire (ANP), qui n’a ménagé aucun effort à s’acquitter, pleinement et perspicacement, de ses missions constitutionnelles».

«Au moment où notre pays, fort de l’adhésion de la majorité de notre peuple, se dirige résolument vers l’échéance présidentielle, je voudrais réitérer l’expression de ma gratitude à notre Armée, et particulièrement à son Commandement, qui a veillé à mettre l’Algérie à l’abri de toute manœuvre périlleuse et à se tenir au côté du peuple algérien», a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat a réitéré son avertissement quant à , «l’engagement de l’Etat à faire face fermement à tout acte visant à perturber le processus électoral, à semer la confusion ou à provoquer des entraves partant d’intentions malveillantes et d’arrières pensées, qui ne sauront tromper la vigilance et la maturité du peuple algérien», il a, pour cela, exhorté les citoyens à «un sursaut national en se rendant massivement aux urnes pour élire un président de la République et édifier ses institutions dans une Algérie nouvelle, capable de relever les défis actuels, aussi bien à l’intérieur qu’aux niveaux régional et international».

Le chef de l’Etat, n’a pas manqué à cette occasion à saluer «les efforts de l’ensemble des patriotes, qui croient en une Algérie forte et souveraine, et qui ouvrent assidûment et sincèrement à sa sortie de la situation actuelle», assurant que «désormais, grâce à la persévérance et aux sacrifices des loyaux enfants de l’Algérie, et à la convergence des volontés jalouses de la Patrie, le processus politique inclusif autour de l’élection présidentielle est devenu un impératif incontournable».

Rappelant qu’»en prévision de l’échéance nationale décisive et historique pour notre Nation, le corps électoral a été convoqué, au lendemain de la cristallisation des propositions de l’Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM), consistant essentiellement en l’adoption de deux lois organiques relatives à l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et au régime électoral», il a indiqué que l’ANIE a été installée «dans le cadre d’une démarche visant à asseoir un climat de confiance restaurée, et aujourd’hui nous aspirons à une plus grande conjugaison d’efforts nationaux, louables et dévoués, pour les semaines à venir», a-t-il dit.

«Le statu quo ne sert nullement notre peuple, et les medias, tous supports confondus, ont un important rôle à jouer pour contribuer à la réussite du processus électoral», a encore ajouté le chef de l’Etat en direction des professionnels de la presse. S’adressant aux hommes et aux femmes du secteur de l’information, le chef de l’Etat, les a appelés à «assumer le rôle qui leur incombe en cette étape charnière, dont aucun n’ignore les enjeux». Il a aussi saisi cette occasion pour saluer «l’effort consenti par le secteur de l’information, public et privé, pour consacrer le professionnalisme et faire prévaloir le sens de responsabilité sur toute tendance d’exacerbation et de division», estimant que «c’est là, la manifestation d’une maturité journalistique et d’une authentique appartenance patriotique de nos filles et fils, à travers les divers créneaux de l’information. C’est aussi, le témoignage de leur fervente jalousie de la Patrie, intrinsèquement hostile à toute atteinte à la souveraineté nationale et à l’unité du peuple».

M. Abdelkader Bensalah a, par ailleurs, évoqué «l’accompagnement des efforts des pouvoirs publics, qui n’ont eu de cesse de mobiliser tous les moyens disponibles, en cette conjoncture difficile, pour répondre aux préoccupations de la société et traduire sur le terrain la politique de l’Etat à travers des dispositions et des mesures à caractère social visant l’amélioration des conditions de vie, la prise en charge de la jeunesse et la mobilisation davantage de moyens au profit des régions du Sud et des Hauts plateaux» ainsi que «la promotion et l’élargissement du dialogue politique à travers les cercles de débat, les programmes, les interviews et autres formes de travail journalistique en interaction avec la situation que connaît la scène nationale, en cette sensible conjoncture».

Nabil.G