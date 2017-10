<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>La police a reçu 2 068 appels en huit mois</span>

Selon le commissaire divisionnaire Benallam Djamel, chef de la sûreté de wilaya de Tissemsilt, les standards de la sûreté de wilaya ont enregistré du 1 janvier au 31 août de l’année courante, 2 068 appels de citoyens sur les lignes téléphoniques «17» -15-48 «104» et Allo chorta. Ces appels ont trait à la demande d’intervention et secours (1 058), à des demandes d’explication et d’orientations (351) à des annonces d’accidents de la circulation (163) et autres (449). Nombre d’affaires ont été solutionnées grâce à des appels téléphoniques. Les responsables de la cellule de communication et des relations publiques, ont participé activement à des campagnes d’information et de sensibilisation sur les dangers de la drogue et de la route. Indiquons, pour ne pas oublier, que durant les premiers huit mois de l’année courante, aucun enlèvement n’a été enregistré. La société toute entière devra mieux s’impliquer, encore et toujours pour réduire la criminalité qui n’est pas l’affaire des seuls services de sécurité qui, en dépit des efforts qu’ils déploient dans ce sens, ont besoin du soutien des citoyens, à l’effet d’agir ou intervenir aux moments opportuns et rendre ainsi leur action plus efficace et plus rapide.

Mohamed Achraf