<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>La police au secours des SDF à travers l’Ouarsenis</span>

Dans le cadre du dispositif, de prise en charge et d’assistance aux personnes sans domicile fixe, dans la wilaya de Tissemsilt, des sorties de solidarité ont été organisées, récemment, par les services de la sûreté de wilaya de Tissemsilt.

Les policiers ont organisé une caravane de solidarité, au profit des SDF pour atténuer, un tant soit peu, leurs souffrances. La caravane a sillonné toutes les ruelles du chef-lieu de la wilaya, notamment la gare routière, pour les aider et les soutenir psychologiquement. Dans ce cadre, des repas chauds ont été offerts à ces «damnés de la terre». «Nos services, qui organisent des sorties sur le terrain, tendent, en se rapprochant des sans-abri, privés de la chaleur familiale, à atténuer leurs souffrances, surtout en cette période hivernale. Toutes les dispositions ont été prises, pour assurer leur prise en charge sociale», souligne la cellule de communication, de la sûreté de Tissemsilt, dans un communiqué. De hauts gradés, des officiers et des agents de police ont participé à cette opération, initiée dans le cadre du rapprochement et de l’aide multiforme, que consent la DGSN envers les citoyens. L’opération demeure en cours, pendant les jours de grand froid, particulièrement dans cette wilaya, connue pour ses températures très basses. Ceci en plus du maintien de l’ordre public, et de veiller à la sécurité des biens et des personnes, dans le cadre de ses missions permanentes.

Mohamed Achraf