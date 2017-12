<span style='text-decoration: underline;'>Contre les dangers de l’internet</span>:<br><span style='color:red;'>La police d’Aïn El Türck cible les scolarisés</span>

Une vaste campagne de sensibilisation à l’initiative de la sûreté de daïra d’Aïn El Türck, est lancée aujourd’hui, à travers les établissements scolaires des trois paliers de la commune, sur les dangers de l’Internet.

Selon les concepteurs de cette campagne, il s’agit de toucher une large frange de la population scolarisée, sur les risques que constituent certains sites subversifs, opérant sur Internet, sur la santé mentale des jeunes, notamment ceux d’un certain âge, recensés particulièrement chez les collégiens et lycéens. Il y a lieu de rappeler, les tragiques incidents ayant coûté dernièrement la vie à cinq jeunes collégiens, morts dans des conditions dramatiques, après s’être livrés à un jeu sur Internet dénommé «la baleine bleue». Selon les éléments de la police chargés de cette campagne auprès des élèves, les risques que représentent certains sites d’Internet sont multiples et ne se résument pas aux seuls jeux destructeurs. Et pour cause, des personnes psychopathes et des pédophiles, ou encore des recruteurs malintentionnés, profitent de la vulnérabilité des jeunes filles et garçons, pour les attirer dans des guets apens. Cette campagne de sensibilisation est également, à l’adresse des parents, afin qu’ils fassent preuve de vigilance, lorsque leurs enfants sont connectés à Internet, afin de les protéger de toute dérive ou tentative de manipulation par de tierces personnes.

Karim Bennacef