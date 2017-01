<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>La police démantèle une cellule de la secte El-Ahmadia</span>

Dans le cadre de la lutte contre l’implantation des sectes extrémistes égarées et égarantes dans le pays, ayant pour but une tentative de sa déstabilisation, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, sont parvenus en exploitant des informations, à démonter un formation de quatre membres de la secte El-Ahmadia.

Ainsi, quatre personnes à savoir BM-45 ans demeurant à Hassi Maméche, CA.31 ans et BR.30 ans demeurant à Ain Tédlés et H.M demeurant à Sidi Ali. Dans une perquisition faite au domicile de l’un des mis en cause, les policiers ont découvert des livres et des brochures faisant la propagande de ladite secte. Présentés au Parquet, les quatre mis en cause ont été placés en détention préventive. Il est aussi à signaler dans le cadre des missions quotidiennes des hommes du secteur des Affaires religieuses et spécialistes en théologie musulmane, un devoir impératif de veiller sans cesse à l’encadrement des citoyens; en les mettant en garde contre toutes dérives religieuses, en leur inculquant le juste milieu recommandé par le Prophète Sidna Mohamed (la paix et le salut sur lui) et explique clairement dans le rite Malékite, les parents doivent éduquer leurs enfants en leur apprenant la vraie religion musulmane et de les orienter vers des cheïkhs (imams) reconnus pour parfaire leurs connaissances religieuses, selon la voie sunnite tracée par Sidna Mohamed (la paix et le salut sur lui). Pour quelqu’un qui n’est pas assez fortement initié à la religion par de véritables maîtres, l’internet pourrait lui être déconseillé. A ce stade, les parents doivent surveiller les comportements de leurs enfants et bien les conseiller pour leur éviter toute éventuelle dérive catastrophique. La prévention est l’affaire de tous en vue de garantir au mieux la stabilité du pays pour qu’il puisse connaître des actions de développement dans tous les domaines.

