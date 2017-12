<span style='text-decoration: underline;'>Six enfants sauvés à Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>La police et la radio s’impliquent dans la lutte contre les dangers du Net</span>

L’utilisation quasi-négative de l’Internet pour les enfants livrés à eux-mêmes, sans surveillance des parents, les expose à un réel danger, notamment en se livrant au jeu morbide «la baleine bleue» qui a accusé le suicide de plusieurs jeunes et des traumatismes psychologiques à d’autres. Dans la wilaya de Mostaganem, six enfants et adolescents dont une fille, ont frôlé le seuil du suicide en se livrant audit jeu, une application satanique comportant une cinquantaine d’étapes bien adaptées psychologiquement et conçus de telle sorte à conquérir graduellement.

Celui ou celle qui s’adonne audit jeu, donc obéissant aux ordres reçus isolant l’enfant et le poussant à commettre l’irréparable «le suicide». Et ce, après avoir dessiné sur son bras au moyen d’une lame, un poisson. Les enfants victimes, dont le comportement avait complètement changé négativement, et ayant échappé par miracle au suicide, ont été amenés au centre psychiatrique de Mostaganem où des psychologues ont tenu des séances avec eux pour connaître les différentes phases dans auxquelles ils se sont donné sur internet. Certains enfants victimes de ce jeu ainsi que leurs familles, ont déclaré avoir constaté des faits étranges, comme la porte fermée qui s’ouvre sans que personne ne la touche et entendre des voix. Ainsi, pour parer à ce danger pour nos enfants, les services de la sûreté de wilaya, ont entrepris dans les établissements scolaires, une campagne de prévention et de sensibilisation et effectuant une surveillance des réseaux sociaux.

Ces services vont organiser une conférence sur les dangers du jeu morbide de la baleine pour mieux instruire les représentants de la société civile et les parents à s’impliquer davantage dans la lutte contre les dangers d’Internet sur les enfants. Même le ministère de la Défense nationale vient de s’impliquer en envoyant des SMS aux citoyens, les invitant à plus de vigilance et de surveillance à l’égard de leurs enfants lorsqu’ils utilisent l’Internet. Avant-hier dans l’après midi, la radio locale Dahra, a organisé une émission spéciale sur les dangers du néfaste jeu «la baleine bleue» en vue d’éveiller les consciences des parents pour surveiller leurs enfants. Le ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, n’est pas resté indifférent et a lancé une campagne nationale de sensibilisation pour la lutte contre toutes les formes de violences à l’encontre des enfants, notamment la violence due à la mauvaise utilisation d’Internet et des nouvelles technologies d’information et de communication. Cette campagne s’étalant du dix sept au vingt huit du mois courant, se déroulera au niveau des établissements éducatifs des Maisons de jeunes, des centres culturels et des centres de formation professionnelle. Des psychologues et des spécialistes mèneront ladite campagne. Enfin, tous les secteurs, la famille et la société sont impliqués pour préserver les enfants de toute forme de violence, notamment le jeu mortel de la baleine. La radio locale Dahra va organiser d’autres émissions de sensibilisation. La campagne est aussi poursuivie par la police et les Imams.

Charef.N