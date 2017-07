<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>La police fête sa journée</span>

Dans le cadre des festivités du 55ème anniversaire de la fête de la police, la sûreté de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a célébré cette journée coïncidant avec le 22 juillet dernier. Un riche programme a été tracé pour l’occasion afin de montrer le rôle joué par la sûreté dans la lutte contre les crimes et la protection de ses concitoyens. Au cinéma Amarnas, une exposition est en cours sur les différentes activités de la police, ainsi, sur les modalités et condition de rejoindre ce corps. En parallèle, une opération de sensibilisation mise la jeunesse belabbésienne, des portes ouvertes au grand public au niveau de la Direction de la sûreté, des conférences suivies de débats et spécialement la sensibilisation quant aux accidents des routes et la délinquance.

M.Bekkar