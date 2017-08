<span style='text-decoration: underline;'>Lutte anti stupéfiants</span>:<br><span style='color:red;'>La police s’implique encore plus</span>

Les responsables de la sûreté de wilaya, en collaboration avec toutes les brigades mobiles de proximité, la police judiciaire et la police de lutte anti stupéfiants, dépendant de la direction de sûreté nationale, les directions de la santé et de la Jeunesse et des Sports, ont organisé des portes ouvertes durant trois jours, sur les différents services de la DGSN, au niveau du jardin méditerranéen du quartier Akid Lotfi, au profit de la population. Elles avaient pour thème, la prévention routière, la lutte anti stupéfiants et la protection des estivants. Au niveau de ce jardin, ils ont mis en place un circuit de petites voitures, au profit des enfants, afin de les sensibiliser contre les dangers de la route, sous forme de jeux. Par ailleurs, la brigade de lutte anti stupéfiants y tenait un stand au niveau duquel des explications étaient données sur les méthodes de lutte anti stupéfiants.

A.Yasmine