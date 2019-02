<span style='text-decoration: underline;'>Pour faire face au vol de téléphones portables</span>:<br><span style='color:red;'>La police sur le terrain</span>

Les services de police de la wilaya d’Oran ont entamé, récemment, une compagne de sensibilisation contre le vol des téléphones portables.

Des policiers de la cellule de communication et des affaires générales ainsi que la brigade criminelle, ont effectué deux campagnes de sensibilisation : La première au niveau des magasins de Smartphones au quartier de plateau (secteur urbain Sidi El Bachir) et la deuxième au niveau du parc d’attraction d’El Hamri.

Des conseils ont été donnés aux citoyens concernant la sécurisation de leurs Smartphones pour éviter le vol tout en leur conseillant de garder une copie de la fiche d’achat du téléphone et de garder les informations du téléphone mentionnés dans sa boite, notamment, le code Imei qui est un chiffre d’identification du téléphone. Ils leur conseilleront, en outre, d’éviter d’acheter des téléphones du marché noir.

Des dépliants ont été distribués lors de cette campagne qui a été salué par les citoyens et les propriétaires de magasins de vente de portable qui ont mis en exergue les efforts de la DGSN pour veiller à la sécurité des citoyens et de leurs biens en luttant contre la criminalité sous toutes ses formes. Notons que dans le cadre du plan de communication pour l’année 2018/2019, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, a procédé au lancement d’une campagne nationale de sensibilisation contre le vol des téléphones portables.

Cette campagne qui touchera les 48 wilayas, s’adresse à l’ensemble des citoyens et vise à les informer sur les procédures à suivre lors de l’acquisition d’un téléphone neuf, comme la nécessité de garder une copie du contrat d’achat et du numéro de série, la préservation des documents et de la boite qui accompagnent l’appareil, éviter d’acheter des téléphones auprès des inconnues et sans documents afin de faciliter l’identification des suspects en cas de vol.

Fethi Mohamed