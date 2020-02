La «politique des allégeances», au détriment des compétences…

A Oran, comme sans doute ailleurs, le discours du chef de l’Etat devant les walis, a été hier, le sujet principal des discussions animant la rue et l’opinion publique. Au café oranais des «mauvaises langues», les commentateurs attitrés, étaient plutôt unanimes à reconnaître la pertinence et la portée des propos de Abdelmajid Tebboune, «le premier Président algérien qui a nommé les choses par leurs noms, sans tabous et sans langue de bois…». Il est vrai que l’état des lieux de la gestion des affaires locales, tel que décrit par le Président de la République à travers de nombreux exemples d’inepties et de dérives, a surpris toute l’assistance, hauts fonctionnaires, walis, élus et gestionnaires locaux, qui ne s’attendaient peut-être pas à ce procès en règle visant, à juste titre, le système de prise en charge des collectivités locales qui depuis longtemps a montré ses failles et ses limites. Évoquant notamment l’absence de «politique des compétences» au profit de la seule «politique des allégeances», Abdelmajid Tebboune a exprimé tout haut ce qu’un grand nombre d’élites sociales, d’universitaires et d’observateurs intègres et crédibles, ne cessent de dénoncer depuis toujours. Il était temps, affirment bon nombre, que le premier magistrat du pays, mette en garde les responsables locaux et les gestionnaires élus et les invitent à mettre un terme à la prédation, aux dérives et aux tricheries régulièrement constatées dans la réalisation des opérations de maintenance urbaines telles que la réfection des routes et des trottoirs. «Une simple analyse d’échantillon de la matière utilisée, et un simple carottage du terrain, permet de vérifier la conformité des travaux avec les normes requises «a indiqué le Chef de l’Etat à des Walis et à des Maires. Pourtant, pour la plupart, censés être «engagés et instruits», à défaut d’être entourés de collaborateurs sérieux et compétents, la plupart des walis de la République, notamment à Oran, souffrent en réalité d’un grave déficit en ce domaine. A Oran, un peu plus qu’ailleurs, l’arrivée d’un nouveau wali a toujours été marquée par une sorte de course aux «portes d’accès» du nouveau responsable qui se retrouve très vite entouré, et parfois piégé, par une faune d’acteurs ne cherchant qu’à conserver leur strapontin et à préserver leur intérêts. Des élus, des membres dirigeants d’associations plus ou moins actives, des présumés «notables» inscrits au registre de la «légitimité révolutionnaire», des représentants d’habitants de quartiers souvent peu connus des habitants, des «dirigeants» de clubs sportifs en perpétuelle régression et bien d’autres profils d’opportunistes notoires, contrôlant des sphères sociales dites «sensibles», occupent le calendrier des audiences du Wali. Tandis que de véritables élites sociales et intellectuelles, des universitaires de renom, d’anciens hauts fonctionnaires connus pour leur compétence, leur intégrité, leur discrétion et leur modestie, demeurent totalement oubliés et marginalisés par cette politique qui privilégie les allégeances affichées aux compétences ignorées.

Par S.Benali