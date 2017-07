La politique des bidonvilles…

Curieusement, dès l’arrivée d’un nouveau Wali à Oran, les occupants de bidonvilles relativement récents, n’ouvrant pas droit en tout cas dans l’immédiat, aux opérations de relogement en cours, se manifestent par des sit-in et des mouvements de protestation. Ce fut le cas la semaine dernière, devant la daïra d’Es-Sénia où les «résidents» de Douar Sbika, se sont rassemblés pour revendiquer un logement. «Sbika», ce bidonville érigé le long du rail de chemin de fer, près de la gare d’Es-Sénia, illustre à lui tout seul l’ampleur du laxisme et des magouilles qui depuis des années, nourrissent la floraison infernale des cabanes illicites, sur le territoire de cette Commune. Avec le temps et l’impunité ambiante, le bidonville est devenu «Douar Sbika», épousant comme tant d’autres bidonvilles plus anciens et très célèbres à Oran, la même trajectoire et les mêmes dérives urbaines. Les Oranais se souviennent de «Douar el Flalis», implanté à côté d’un ancien élevage de poulets derrière «Batimat Etalian», qui a été rasé pas moins de neuf fois en l’espace de quarante ans, pour renaître à chaque fois de ses ruines, reconstruit par de nouveaux occupants. «Douar el virage», aujourd’hui démoli, qui était situé en effet sur un virage à l’entrée de Dar El Beida, «Douar Cheklaoua» qui a pulvérisé le record de longévité et du nombre de démolition et de «reconstruction» et bien d’autres bidonvilles, portant parfois le nom de la wilaya de provenance des premiers occupants, comme «Douar Tiartia», ont fini par inscrire de manière indélébile, leur «marque de fabrique» et leur image sur le décor urbain d’une grande ville appelée pourtant à de grandes ambitions. A Oran, bien plus qu’ailleurs, le fléau du bidonville qui dure depuis l’indépendance, a largement contribué à la ruralisation des mœurs, des mentalités et de certaines pratiques usitées par des acteurs, nés il y a quarante ans dans un bidonville, et occupant aujourd’hui des postes-clefs dans une administration locale. Certes, pourquoi pas, pourrait-on dire, sauf que parfois ils ne peuvent pas ou ne veulent pas accepter les règles élémentaires de la République et de l’Etat de Droit. Source de prébende et de trafic mafieux, l’habitat précaire et illicite, ne cesse de proliférer ici et là, malgré tous les discours et tous les efforts visant à l’éradiquer. Il y a déjà plus de six ans, que les gouvernants avaient annoncé que seuls les occupants de bidonvilles recensés avant la fin de l’année 2007, seraient concernés par une opération de relogement. Mais ceux, qui dans les wilayas voisines ou plus lointaines, veulent fuir le chômage et l’exclusion, en allant habiter un bidonville à Oran, ne sont pas forcément découragés par cette instruction. Oran reste ainsi l’un des grands centres urbains, offrant le «plus de chances et de facilités» pour l’acquisition d’un logement neuf à travers les opérations de relogement, des occupants de bidonvilles. L’éradication des bidonvilles, la restructuration urbaine des vieux quartiers, Sidi El Houari, les Planteurs, El Hamri, les effondrements partiels, parfois même «provoqués» dans les immeubles du vieux bâti, le squat des caves et terrasses d’immeubles, sont autant de dossiers en instance depuis des années. Des dossiers, que l’on prétend gérer et régler par les discours démagogiques et les fausses promesses, visant à calmer les colères sociales en gestation.

Par S.Benali