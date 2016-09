La classe politique avance doucement et sûrement vers les joutes électorales. Les chaînes de télévision donnent le ton à cette entreprise qui ne nous apprend rien de sérieux. Les Algériens savent très bien, que les discours des petits candidats, sont à jeter à la poubelle. Quant à celui des grands, il faut leur faire passer des examens au microscope à balayage. Il faut dire, qu’à l’époque du parti unique, les Algériens commentaient l’actualité nationale, la vraie, pas celle des communiqués laconiques, au travers de ce qu’on appelle communément dans les milieux avertis, des ballons-sondes. Les prédictions de ces «experts» tombaient presque à chaque fois justes.

Alors «l’expertise» s’est généralisée et c’est tout le monde qui s’est mis à lire les ballons-sondes à sa manière. Une rumeur devient un véritable objet d’expérimentation par la rue algérienne. On se met à extrapoler, à s’intéresser au moindre événement, pouvant confirmer ou infirmer ladite rumeur et l’on pouvait passer des heures et des heures à converser autour de ce sujet. Les ballons-sondes avaient une fonction primordiale: ils faisaient travailler les méninges des Algériens.

Les tireurs de ficelles étaient parfois pris à leur propre jeu. Il leur arrivait de prendre pour ballon-sonde une rumeur, en la mettant sur le compte du clan adverse. Et pour s’assurer une bonne réplique, ils lançaient de leur côté une autre rumeur. Le clan adverse pensait la même chose et l’atmosphère sociale, se voyait saturée de rumeurs, au grand bonheur des Algériens des années soixante dix, qui adoraient ça: démêler le fil d’Ariane pour arriver jusqu’à l’émetteur du ballon-sonde. En général, pour donner du crédit à la démarche, certains événements étaient expliqués, comme étant la conséquence d’un des ballons-sondes qui encombraient l’atmosphère.

A l’époque, très peu de gens s’accrochaient à ce qui se disait à la télévision, par des personnages de second plan. On voulait bien y lire des messages codés, mais personne ne voyait les infos, comme elles défilaient sur le petit écran. Le second degré était la passion des Algériens adultes. Ils en raffolaient.

Plus de trente ans après, les choses n’ont pas beaucoup évolué, faut-il le rappeler. Les millions d’observateurs que nous sommes, donnons l’impression de ne pas nous intéresser à ce qui se passe là haut, mais en réalité, nous sommes en attente de ballons sondes !

Par Smaïl Daoudi