<span style='text-decoration: underline;'>Cherté des fruits et légumes </span>:<br><span style='color:red;'>La pomme de terre à 100 DA le kg</span>

Depuis l’Aïd El Adha, les ménagères au niveau des marchés de fruits et légumes, ne trouvent pas ce qu’elles veulent. Vu que la majorité des commerçants, n’a pas encore repris le travail.

Ceux qui ont installé leurs stands, profitent de la situation, en augmentant les prix des fruits et légumes. Il a suffi d’une virée du côté du marché communal quotidien, situé au centre-ville, pour constater de visu, l’augmentation des prix des produits en tous genres. En effet, pratiquement toute la mercuriale a subi une montée vertigineuse depuis plusieurs jours, au niveau des marchés de la ville d’Oran, d’où la flambée des fruits et légumes. Une situation devenue infernale pour les ménagères, notamment pour les petites bourses. Il est vrai, que la plupart des citoyens, ne s’intéressent pas aux prix affichés et consomment sans relâche. Ce qui n’est pas le cas, pour les petits fonctionnaires, surtout ceux à faible revenu, qui dénoncent l’abus des commerçants, à cause des prix excessifs. En effet, la pomme de terre qui est utilisée pratiquement par toutes les mamans, qui était exposée une semaine avant l’Aïd au niveau du marché de la Bastille à 40 DA le kg, se retrouve à 80 et 100 DA, la tomate est exposée entre 80 et 100 DA, les oignons à 55 DA, le choux fleur à 150 DA, les aubergines à 120 DA, les haricots verts à 350 DA, la carotte à 100 DA, le navet à 200 DA, la courgette à 280 DA, le raisin à 200 DA, la figue à 200 DA, la pêche à 200 DA et la poire à 300 DA. Quant aux poissonniers, ils ont complètement boudé le marché.

A.Yasmine