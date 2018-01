<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>La population attend beaucoup du nouveau maire et des élus</span>

Le nouveau président de l’assemblée populaire communale, M. Didi Abdelghani, élu sous les couleurs du vieux parti du FLN, avec une large majorité, a donc les mains «libres», pour diriger l’APC et redonner à cette ville de Témouchent, tout son lustre et toutes ses lettres de noblesse, comme tiennent à l’affirmer ses administrés, après son élection.

Jouissant d’une bonne notoriété auprès de la population témouchentoise, le nouveau maire ne peut donc qu’avoir les coudées franches, pour mener à bien les missions dans lesquelles il s’est investi, en se portant candidat à la tête de cette institution et en réussissant à arracher le siège tant convoité de P/APC.

La ville qui a connu par le passé, une certaine «léthargie» pour s’être endormie sous ses lauriers, ou plutôt par la grâce de ses anciens responsables, est devenue une ville quelconque, loin de ce statut de chef-lieu de wilaya, avec son rôle de «vitrine» de ce numéro 46, pour être cette ville, étant un modèle de référence dans la gestion et son entretien sur tous les plans. Aujourd’hui, la ville souffre des séquelles d’un manque d’attention, à l’exception du projet de l’avenue Mohamed Boudiaf et de retouches à travers certains quartiers de la ville qui croulent encore sous le poids des ordures et de toutes sortes de déchets.

Le nouveau Maire n’est certainement pas en marge de toutes ces observations, que le commun des mortels peut constater à travers une image pas nette du tout. Et c’est justement, la clarté de cette image, que veulent réclamer tous les citoyens de la ville de Témouchent qui certainement, attendent beaucoup du nouveau maire de la ville, avec pour lui et tous les élus de cette APC du 23 novembre 2017, du pain sur la planche. Beaucoup de choses sont à revoir, des dossiers à étudier, une gestion dans la prise en charge des préoccupations des citoyens est plus que nécessaire, une ville qui souffre d’une propreté qui lui fait défaut, des cités où le cadre de vie se dégrade de plus en plus.

Enfin, nous pouvons énumérer un tas de problèmes qui certainement ne sont pas ignorés, ni par le P/APC, ni encore moins, par son équipe, qui doit être complémentaire dans les actions à entreprendre. De l’avis de nombreux citoyens, il est temps que les choses soient remises à leurs vraies places dans cette ville et qu’elle retrouve sa vocation, vu que jadis, elle jouissait des «commodités» d’une cité, au sens propre du terme, car, elle a besoin de cette propreté.

Le président de l’APC doit ouvrir de grands chantiers, avec des échéances à court, moyen et long terme, pour les réaliser et exaucer par la même, tous les vœux de la population témouchentoise qui se résument aux slogans de campagne, qui sont connus et sont ceux réclamés. Ces slogans, à n’en pas douter, sont puisés des «doléances» des administrés, avant le début de chaque campagne.

Et l’heure est venue, pour tous ces élus de les honorer, ni plus, ni moins et d’être au rendez-vous de leurs promesses. Tous les Témouchentois et Témouchentoises attendent et attendront. Et le départ de cette nouvelle APC sera celui, qui risque de porter le jugement aux ambitions et capacités de tous les élus. Et comme dirait l’autre, le plus important est celui de prendre un bon départ pour ne pas rater l’arrivée…

Sabri Nadjib