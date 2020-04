<span style='text-decoration: underline;'>Palais des sports d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La pose du parquet et des tribunes amovibles ajournée</span>

La pose du parquet et des tribunes amovibles qui constituent la dernière étape des travaux de rénovation du Palais des sports «Hammou-Boutelilis» d’Oran a été ajournée à cause de la crise sanitaire prévalant dans le pays et dans le monde, a-t-on appris samedi auprès de la direction de cette infrastructure.

Les travaux sont d’ailleurs presque à l’arrêt dans cette infrastructure en raison de l’impossibilité d’importer le parquet et les tribunes amovibles en question après la fermeture des frontières dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du coronavirus (covid-19), a précisé à l’APS le directeur du Palais des sports, Sid Ahmed Tab. Avant cela, plusieurs travaux ayant touché, entre autres, l’étanchéité, la façade et les vestiaires, ont été déjà achevés, s’est réjoui, en outre, le directeur du Palais des sports, un équipement qui devait être réceptionné avec son nouveau ?’look’’ en juin prochain. Il s’agit de la plus grande opération de rénovation que subit cet importante infrastructure sportive relevant de l’Office du parc omnisports de la wilaya d’Oran (OPOW) depuis sa construction, et pour laquelle une enveloppe financière avoisinant les 300 millions DA a été débloquée. Elle a été décidée en prévision des jeux méditerranéens prévus à Oran en 2021 avant leur report dernièrement à l’année suivante (25 juin-5 juillet 2022) à cause du covid-19, rappelle-t-on.

D’une capacité d’accueil de 6.000 places, cette salle omnisports est programmée pour accueillir les matchs de basket-ball lors de la 19e édition des jeux méditerranéens.

Outre cette salle omnisports, pas moins de six autres infrastructures sportives d’Oran font l’objet actuellement de travaux de rénovation en prévision du rendez-vous méditerranéen. L’opération reviendra à quelque 1,94 milliard DA, selon les estimations de la Direction locale de la jeunesse et des sports. Oran s’apprête également à réceptionner un complexe sportif d’envergure composé, entre autres, d’un stade de football de 40.000 places, d’une salle omnisports de 6.000 places, d’un centre nautique contenant deux piscines olympiques et une troisième semi-olympique, ainsi qu’un stade d’athlétisme de 4200 places.