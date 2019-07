<span style='text-decoration: underline;'>Ahmed Gaïd Salah félicite les équipages militaires ayant transporté les supporters au Caire et souligne </span>:<br><span style='color:red;'>La position des Algériens lors de la CAN est «une réponse forte à la bande»</span>

Ahmed Gaïd Salah félicite les équipages militaires ayant transporté les supporters au Caire et souligne : La position des Algériens lors de la CAN est «une réponse forte à la bande»

Ahmed Gaïd Salah qui traduit par son message aux forces aériennes, impliquées dans le transport des supporters, sa grande proximité avec les éléments de l’ANP, n’a pas manqué de relever le fait que la mission a été exécutée «dans les meilleures conditions et en un temps record, des efforts fournis dans un cadre organisé et maîtrisé, suivant le programme établi».

Le vice-ministre de la Défense nationale, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, a rendu un hommage appuyé aux Algériens pour leur soutien à l’équipe nationale de football, et aux éléments de l’ANP, pour avoir parfaitement réussi leur mission de transport des supporters des Verts. Affirmant que l’attitude des Algériens était «une réponse forte et claire à la bande et ses relais et à tous ceux qui osent douter de l’unité de ce peuple», Ahmed Gaïd Salah a précisé que la participation des forces armées dans la logistique ayant permis le déplacement de milliers d’Algériens en Egypte, «a contribué à apporter la joie et le bonheur dans les cœurs des Algériens, qui ont exprimé avec un sentiment sincère, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, une fierté inégalée d’appartenir à une patrie qui s’appelle l’Algérie, en brandissant l’emblème national dans les quatre coins du pays et même à l’extérieur». «C’était là une nouvelle occasion pour le peuple de prouver son authenticité et sa vénération pour ses symboles éternels, ainsi que sa fidélité au message des millions de valeureux chouhada», a-t-il ajouté. Cette position est également «une réponse forte et claire à la bande et ses relais, et à tous ceux qui osent douter de l’unité de ce peuple et de son amour jaloux pour sa patrie», a estimé le vice-ministre de la Défense nationale.

Dans le communiqué du MDN qui évoque cet épisode exceptionnel de la vie de la Nation, le chef d’état-major relève que cette initiative, entreprise par le Haut Commandement, en coordination avec le Premier Ministre, «a été accueillie avec satisfaction par tout le peuple algérien», a affirmé le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, ajoutant qu’ «elle se voulait pour l’Armée Nationale Populaire une nouvelle occasion pour réitérer son engagement à accompagner ce grand et vaillant peuple, fidèle et épris de son pays, en veillant à satisfaire le vœux cher de la jeunesse, désireuse de soutenir l’équipe nationale, par la mise à disposition de l’ensemble des moyens matériels et humains nécessaires, pour leur prise en charge totale, tout au long de cet évènement historique».

Le chef de l’état-major de l’ANP qui met en exergue le «brillant et exceptionnel exploit accompli par nos Forces Aériennes, lors de la mission de transport des supporters algériens au Caire, en République Arabe d’Egypte sœur, pour soutenir et encourager l’équipe nationale de football», a tenu à adresser à l’ensemble des équipages des 9 aéronefs militaires, relevant des Forces Aériennes, ayant accompli avec succès cette mission militaire spéciale, ses «félicitations les plus vives, ainsi que mes remerciements et ma gratitude les plus sincères, pour le travail exceptionnel accompli et les efforts soutenus consentis, faisant ainsi honneur à l’Algérie et à l’Armée Nationale Populaire».

Et le général de corps d’armée de finir son message par un propos fort significatif : «Que ce message de félicitations soit un témoignage de reconnaissance pour les immenses efforts consentis, ainsi que pour la persévérance et le dévouement dont vous avez fait preuve, pour la réussite des missions assignées. Je souhaite que ces félicitations, bien méritées, soient également une motivation pour vous afin de réaliser davantage de résultats positifs sur le terrain et de poursuivre l’accomplissement des missions imparties, avec l’efficacité voulue, au niveau du Commandement des Forces Aériennes, en particulier, et de l’Armée Nationale Populaire, en général», a conclu le Général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah.

Nadera Belkacemi