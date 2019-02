<span style='text-decoration: underline;'>A deux mois de la présidentielle </span>:<br><span style='color:red;'>La pré-campagne bat son plein</span>

Contrairement à ce que racontent certains milieux intéressés par la chute de l’Algérie, les Algériens s’approprient leur présidentielle et débattent dans la sérénité. A deux mois de l’échéance électorale, force est de constater donc, que la société a les moyens de déjouer les complots et le fait savoir.

L’ ambiance pré-électorale commence à prendre le dessus dans le quotidien des Algériens. A mesure qu’approche l’échéance de clôture de la période de validation des candidatures, les langues se délient et les discours des candidats se font de plus en plus pressants. La campagne de collecte des signatures de parrainage donne lieu à de petits bains de foule, parfois sympathiques et à d’autres moments, l’on sent de l’électricité dans l’air. Mais à ce jour, fort heureusement, aucun incident n’a été signalé aux quatre coins du pays. Il n’eut même pas un jet de pierre.

Il semble donc clairement que les citoyens accueillent cette phase «d’échauffement» de la campagne électorale avec beaucoup de civisme et une pointe de curiosité pour nombre d’entre eux, notamment les jeunes qui s’en amusent. Il reste qu’une élection présidentielle est tout de même une affaire très sérieuse et l’ensemble de la société a conscience de cet état de fait. Le respect que vouent les Algériens à l’institution présidentielle n’est plus à démontrer. Tous les locataires du Palais d’El Mouradia ont bénéficié d’un profond respect de la part du peuple qui a, faut-il le souligner, calquer les époques vécues par l’Algérie indépendante aux noms des différents chefs d’Etat qui ont eu l’honneur de guider la nation.

Cette fierté d’avoir une République avec un président qui, quoiqu’on dise, finit toujours par être adopté par les Algériens, a toujours été le leitmotiv d’une société qui considère la fonction comme un engagement très respectable. Cela étant, la scène nationale ne fait visiblement pas exception à l’occasion de la prochaine élection présidentielle, en ce sens qu’à la veille de pareille échéance politique, les Algériens «retirent» le piédestal au président sortant, sans le renier pour autant. Cette attitude, du reste civilisée, suppose une forme de respect pour les autres candidats qui convoitent légitimement la succession à la tête de l’Etat.

Et comme la course est d’ordre politique, il arrive très souvent que les mots soient durs et les postures assez «menaçante», pourrait-on dire, pour qualifier certains propos et autres gestes susceptibles de prêter à confusion. Mais tant que cela reste dans les limites du combat politique, les Algériens sont visiblement preneurs et le font savoir aux nombreux candidats qui sillonnent le pays de part en part. Cela pour dire que jusqu’alors, les choses se déroulent comme le souhaiterait la majorité du peuple algérien, même s’il a été enregistré quelques rassemblements qui sortent un peu du cadre électorale. Il se trouve néanmoins que les quelques manifestations d’humeur de la part de jeunes dans quelques villes du pays n’ont à aucun moment débordé. L’expression étant libre en Algérie, les marches en question relèvent d’un droit constitutionnel que l’Etat respecte. Mais il faut aussi noter le droit inaliénable à tous les Algériens de pouvoir exprimer leur voix, le jour J. Personne n’a le droit d’interdire à quiconque d’exercer sa liberté, à condition que celle-ci n’empiète pas sur celle des autres. Les Algériens donnent la nette impression de respecter ce principe civilisationnel, et c’est tant mieux pour la pratique démocratique qui gagne à s’enraciner dans le corps social.

Younes Rahal