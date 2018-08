La prédation sur le foncier urbain et agricole

La commune côtière d’Ain El Turck ne cesse, depuis des décennies, de vivre des querelles et des remous internes, nourris par la course incessante au contrôle, des commandes de la Mairie. Notre confrère à Ouest Tribune, rapportait hier, que le divorce semble bien consommé» entre le maire en poste, Smail Abdenour et la majorité des membres du Conseil municipal qui exigent son départ. On se souvient, il y a moins d’un mois, des vives remontrances et mises en garde, adressées par le Wali d’Oran aux élus gestionnaires, leur demandant de cesser leurs chamailleries politiciennes pour se consacrer aux affaires locales et aux attentes des citoyens de la Commune. C’était sans compter sur l’atavisme et les appétits féroces qui animent les acteurs concernés par ces rivalités et ces conflits autour du Pouvoir municipal. Une douzaine de membres du Conseil, tous élus du parti FLN, remettent en cause «la légitimité» du maire, à conserver son poste puisqu’il a été radié des rangs de son parti, suite à une motion proposée et adoptée par la kasma FLN d’Aïn El Türck. Lors du mandat précédent, le même scénario a été organisé pour destituer le maire en poste, au profit d’un adversaire. L’un comme l’autre, sont aujourd’hui membres de l’APC et acteurs associés dans ces jeux de coulisse qui gangrènent le fonctionnement de la collectivité locale. Selon tous les observateurs avertis, ce conflit interne ne pouvait que s’envenimer, quand un certain nombre d’affaires scabreuses datant de plusieurs années, ont été remises sur la table. Nul n’ignore que le précédent mandat a été marqué par plusieurs histoires de détournement, de dilapidation de deniers public, de faux et usage de faux, dans la gestion des affaires publiques. Et ce serait surtout l’actuel Maire en exercice, décrié par les membres du conseil, qui serait à l’origine de ce «déballage de linge sale», mettant en cause l’ex-maire et son ex-prédécesseur, ennemis d’hier et alliés aujourd’hui. Selon notre confrère à Ouest Tribune, observateur très averti de la scène locale et de ses agitations, bon nombre d’anciens élus des mandats précédents, un promoteur, des courtiers, des responsables de services administratifs, seraient impliqués dans ce pandémonium local. A Ain El Turck et le long de la Corniche oranaise, la prédation sur le foncier urbain et agricole, n’a jamais connu de répit depuis de longues décennies.

Par S.Benali