<span style='text-decoration: underline;'>Elle permet un retrait de 100 000 dinars par jour </span>:<br><span style='color:red;'>La première agence digitale de la BNA inaugurée</span>

C’ est en présence du ministre des finances Abderahmane Raouya, que la Banque Nationale d’Algérie (BNA), a procédé hier à l’inauguration de sa première «agence digitale à Alger centre». Ainsi, M. Raouya a lancé un appel aux différentes banques pour généraliser cette opération.

Intervenant lors de cet évènement important, le directeur de la monétique et des moyens de paiements à la BNA Brahim Boudjliba, a indiqué que «les clients de la BNA peuvent avoir accès à une panoplie de service, à savoir le retrait, plafonné à 100 000 dinars par jour, les transferts au niveau des GAB et les remises de chèques et de versement pour leurs comptes ou pour le compte d’autres clients BNA». Ainsi, les clients peuvent utiliser leurs livrets d’épargnes électroniques. Le même responsable dira encore que «cet espace est disponible 7/7 et 24/24 pour le client qui possède une carte CIB de faire des opérations de retrait et de consultation du compte».

Le responsable à la BNA explique que cet espace libre-service saisie, situé à la Rue Didouche Mourad à Alger-centre, offre toutes les fonctionnalités d’une agence classique et permet d’établir les liens de proximité à travers un système de Visio conférence mis à la disposition de l’utilisateur pour interagir directement avec les chargés de clientèle de la banque et ce, de 7h du matin jusqu’à 19h. Dotée d’un distributeur et d’un guichet automatique de banque, cette agence offre un espace assurant plusieurs service (e-banking, paiement en ligne, simulation de crédit et bancassurance. Notons, que ce modèle d’agence inaugure une nouvelle ère de digitalisation qui découle de la banque visant l’externalisation des prestations offertes aux clients notamment pour allouer le temps nécessaire aux activités de conseil et de financement en faveur des entreprises. Selon les explications des responsables de la BNA à travers cette opération, la banque affirme sa volonté de poursuivre sa politique de diversification de canal de communication tout en mettant à la disposition de sa clientèle une gamme de produits et services qui permettent de contribuer à l’amélioration de la bancarisation et au renforcement de l’inclusion financière.

A rappeler, que le ministre des Finances Abderrahmane Raouya, avait indiqué lors d’un atelier technique sur la digitalisation organisé en marge du salon Expofinances 2017, que les établissements bancaires et les entreprises qui veulent rester compétitives, sont obligés d’investir dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication et ce, pour atteindre un niveau de performance élevé et assurer une réelle proximité avec les clients. D’ailleurs, selon lui, les banques publiques étaient engagées dans des projets de développement de leurs systèmes d’information et des systèmes de global banking pour offrir des avantages en termes de sécurité et d’inter-accessibilité.

Alger: Noreddine Oumessaoud