La première mission et la première responsabilité d’un Etat, sont de veiller à la sécurité de ses frontières et de ses citoyens. Un Etat qui se respecte ne doit jamais faillir à ces deux principales missions, sinon il aura failli au plus haut point et ne mérite plus la confiance de son peuple. Et c’est là une mission pour laquelle le gouvernement algérien consacre des moyens humains et matériels considérables surtout en ces temps où notre région connaît une instabilité chronique qui entoure nos frontières à l’Est et au Sud.

Ainsi, ces derniers jours, les autorités algériennes ont refoulé des personnes présentées comme des migrants qui voulaient s’introduire en Algérie à travers le Niger. Une décision qui a suscité un tollé parmi les «défenseurs des droits de l’homme» qui ont vite dégainé pour accuser l’Algérie de tous les maux, sans savoir (nous l’espérons), de quoi il en retourne exactement. Car, ces pseudos-migrants, se sont révélés être des combattants syriens de l’armée syrienne libre qui étaient à Alep. Des combattants qui ne fuient pas leur pays, mais qui semblent être bien pris en charge par des organisations qui financent leur long voyage pour les ramener vers l’Algérie, avec une intention claire de préparer des opérations dans notre pays.

Tout ce remue-ménage n’a rien d’innocent et répond à un agenda bien arrêté par des officines qui n’acceptent pas et n’accepteront jamais la stabilité dont jouit notre pays dans un environnement des plus incertain tout autour de nos frontières.

L’Algérie est dans son droit de veiller à sa sécurité et à la sécurité de tous les citoyens, n’en déplaise à ces voix qui montent à chaque fois au créneau pour accuser les autorités du pays de mauvais traitement envers les migrants. Des accusations qui se révèlent dans la plupart des cas sans fondements et qui, en réalité ne font que renseigner sur cette lourde machination qui vise notre pays, à travers des arguments tout aussi fallacieux les uns que les autres.

L’Algérie est dans son droit le plus absolu de se défendre et de défendre ses territoires. Au lieu de verser dans ces accusations gratuites et sans fondements, il serait peut-être plus approprié de rendre hommage à ces hommes qui veillent tout au long de nos frontières pour que notre pays évite tous ces pièges qui le guettent et qui forcément sont financés et échafaudés par des parties qui en veulent toujours à l’Algérie et qui sous des couvertures diverses n’ont pas désespéré de revoir notre pays s’enliser dans une autre instabilité chronique et terrifiante comme celle que nous avons eue à vivre dans les années quatre vingt dix.