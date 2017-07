<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent </span>:<br><span style='color:red;'>La première rencontre de madame le wali marquée par un incident</span>

Récemment désignée à la tête de la wilaya d’Ain Témouchent, madame Ouinez Labiba, a dès son arrivée, tenu à rencontrer les élus nationaux et locaux, la famille révolutionnaire, les membres de l’exécutif, les membres du mouvement associatif dans un rassemblement au siège de la salle de délibérations de l’APW ce mardi 25 juillet 2017.

Cette rencontre qui avait pour objet selon les termes de madame le wali de lui permettre de connaître élus, exécutif et partenaires sociaux lors de cette prise de contact dans un cadre cordial et amical. Après la longue allocution de bienvenue faite par le président de l’Assemblée populaire de wilaya monsieur Belgherras qui a remonté le fil des affectations de tous les walis qui se succèdent à la tête de cette wilaya pour en conclure avec l’arrivée de madame Ouinez. L’histoire antique et révolutionnaire de cette wilaya se sont mêlées à son intervention pour ensuite voir la première responsable de cette wilaya prendre la parole dans une brève allocution. Une intervention aussi brève que précise pour annoncer ses intentions dans le cadre de la mise en application du programme du Premier ministre Tebboune et par ricochet, celui du président de la République. Venu le moment de la petite apostrophe qui a sûrement mis dans la gène madame le wali lors de cette première rencontre entre le responsable de l’organisation des mutilés de guerre Bencherat et celle des moudjahidines dirigée par monsieur Bouaka Houari. En effet, lors de la prise de parole du responsable de l’organisation des mutilés de guerre et au cours de son intervention, monsieur Bouaka Houari secrétaire général de l’ONM, invita son «rival» à ne pas parler au nom de la famille révolutionnaire étant donné que selon lui qu’il n’a pas été mandaté pour le faire. C’est un brouhaha qui se produisit dans la salle qui du peut-être «surprendre» madame le wali pour sa première prise de contact.

Un début qui n’est pas pour rassurer la première responsable de la wilaya avec l’intervention des services de la wilaya qui ont eu à calmer les esprits des uns et des autres. Toujours est-il que ces sauts d’humeur sont en train de couver depuis pas mal de temps et qui ont fini par éclater à l’occasion de cette rencontre que madame le wali aurait pu s’en passer ou….lui éviter une telle bienvenue.

Sabri Nadjib