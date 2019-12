<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>La présidentielle 2019 dans la presse</span>

La presse paraissant à Oran, dans ses livraisons du dimanche, coïncidant avec l’entame de la troisième semaine de la campagne électorale pour la Présidentielle du 12 décembre, a appelé les citoyens à une adhésion massive au prochain scrutin afin de réaffirmer leur rejet de l’ingérence étrangère.

Les journaux oranais ont salué la marche des travailleurs rejetant la résolution du Parlement Européen, estimant, toutefois, que la tentative d’ingérence incite également à tirer les enseignements quant aux enjeux de la Présidentielle. Le quotidien «El-Djoumhouria» écrit, à ce titre, que «l’unique voie vers la sortie de crise passe par le rendez-vous du 12 décembre, date à laquelle le Peuple algérien sera mis devant une responsabilité historique».

La participation massive au vote consacrera «la souveraineté du Peuple», soutient la même publication qui réserve plusieurs colonnes aux déclarations des citoyens et des candidats rejetant l’ingérence étrangère. «Ouest Tribune» se félicite, pour sa part, de la réaction «unanime et patriotique» des Algériens qui ont réussi, observe-t-il, à «mettre en échec l’opération +résolution+». Ce même tabloïd préconise également le maintien de la mobilisation citoyenne afin de «bâtir la démocratie inviolable» et mettre en place «un système politique sain qui repose sur la volonté populaire». Le journal «Cap Ouest» abonde dans le même sens, affirmant dans son éditorial que «l’unique issue de sortie de crise n’est autre que la Présidentielle». «L’Echo d’Oran» escompte, quant à lui, «un nouveau souffle pour la campagne», notant que «les candidats continuent de battre le terrain pour tenter de séduire l’électorat». Enfin, «Le Carrefour d’Algérie» souhaite de la part des candidats davantage d’engagements en faveur du secteur culturel.