<span style='text-decoration: underline;'>Le Conseil constitutionnel a tranché </span>:<br><span style='color:red;'>La présidentielle caduque et Bensalah reste</span>

Le Conseil constitutionnel a tranché, hier, pour l’impossibilité d’organiser le scrutin présidentiel, à la date fixé par le décret présidentiel lors de la convocation du corps électoral pour le 4 juillet prochain. Cette suspension, du reste attendue par l’opinion publique, est motivée par le fait qu’aucun des deux dossiers de candidature, déposés auprès du Conseil constitutionnel, n’a reçu le quitus. Jusque là, les observateurs de la scène nationale savaient certainement ce développement, sauf que le communiqué du Conseil constitutionnel, annonçant ses conclusions, s’est prononcé pour la réorganisation du scrutin «à une date ultérieure». Mieux, l’institution de Fenniche ne fixe aucun délai à cette nouvelle élection et charge le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, de cette mission. Bensalah est ainsi missionné par le Conseil constitutionnel pour «convoquer de nouveau le corps électoral et de parachever le processus électoral jusqu’à l’élection du président de la République et la prestation de serment constitutionnel».

Cette proposition de prolongement du mandat du président de l’Etat, sans tenir compte d’aucune limite dans le temps, permet la pérennité de l’Etat à travers la confirmation des instances intérimaires, tout en laissant aux acteurs politiques de tous bords, le temps de trouver une solution consensuelle, dans le cadre d’un dialogue inclusif, comme l’avait souligné le chef de l’état-major dans ses récents discours. Cette façon de faire permet d’éviter le vide constitutionnel, éloigne l’activation de l’article 107 de la Constitution, installe la crise dans la durée, si aucun accord sérieux ne se dégage au sein de la classe politique.

Au delà de cette lecture qui rejoint la nécessité de préserver l’Etat nation et laisser la porte ouverte à un processus électoral consensuel, mais dans le cadre de la légalité constitutionnelle, il faut savoir que la plus haute institution juridique du pays stipule que la «mission essentielle dévolue à celui investi de la charge de chef de l’Etat est d’organiser l’élection du président de la République, il y a lieu de réunir les conditions adéquates pour l’organisation de cette élection dans la transparence et la neutralité en vue de préserver les institutions constitutionnelles qui concourent à la réalisation des aspirations du peuple souverain». Cela relève de la logique juridique. Il n’est pas pensable de mettre fin au mandat d’un président, s’il n’a pas réalisé la mission pour laquelle il a été nommé par la force de loi. De fait, le Conseil constitutionnel se réfère au préambule de la Constitution qui prévoit en son 12ème paragraphe que «la Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections libres et régulières».

En sus de ce préambule, les membres du Conseil constitutionnel ont statué, en application de l’article 7 qui stipule que «le peuple est la source de tout pouvoir» et que «la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple». L’article 8 a également été mentionné dans le communiqué, en ce sens qu’il dispose que «le pouvoir constituant appartient au peuple (qui) exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne».

La décision du Conseil constitutionnel s’appuie, de même, sur l’article 102 de la Constitution traitant, notamment, à la procédure liée à la constatation de la vacance définitive de la présidence de la République et qui prévoit que «le président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l’Etat pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées».

Le Conseil constitutionnel cite, par ailleurs, l’article 182, définissant ses prérogatives, à savoir, notamment, qu’il est «une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution» et «veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du président de la République et d’élections législatives».

Il fait, également, référence à l’article 193 relatif à la surveillance des élections. «Les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d’impartialité. A ce titre, la liste électorale est mise à chaque élection, à la disposition des candidats. La loi organique relative au régime électoral précise les modalités d’application de cette disposition», stipule cet article.

Ainsi, cette solution préconisée par le Conseil constitutionnelle a le double avantage de donner un «parapluie constitutionnel» aux institutions intérimaires de l’Etat au-delà du 8 juillet prochain, tout en donnant aux acteurs politiques, le temps d’organiser un dialogue dans la sérénité. Il reste à savoir la réaction des partis, ainsi que celle de la rue.

Yahia Bourit