<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>La présidentielle de 2019 dans la presse</span>

Au neuvième jour de la campagne pour la Présidentielle du 12 décembre, la presse oranaise suggère, ce lundi, aux candidats de présenter des arguments novateurs afin de rehausser l’intérêt des citoyens vis-à-vis du prochain scrutin.

Le quotidien «El-Djoumhouria» estime à ce titre que les discours électoraux des candidats gagneraient à être «approfondis» afin de susciter le «déclic» tant attendu par les citoyens depuis le lancement de la campagne. «Les citoyens sont toujours dans l’attente d’arguments convaincants», note la même publication qui met également en avant l’engagement des candidats à relever les défis qui s’imposent au pays. «Le Carrefour d’Algérie» reproche, quant à lui, aux prétendants à la magistrature suprême de «ne pas avoir bien préparé leur campagne sur le volet communication», et à leurs représentants d’être «inactifs» sur le terrain et sur les réseaux sociaux. «L’Echo d’Oran» constate, pour sa part, que la campagne se poursuit à un rythme «éprouvant» pour les candidats qui peinent à produire des «joutes oratoires accrocheuses» à même de «séduire» les électeurs. «Ouest Tribune» salue, de son côté, les efforts des candidats durant cette campagne qui les voit aborder «une multitude de thèmes» et mettre plusieurs wilayas du pays dans «l’ambiance électorale». «Cap Ouest», lui, qualifie d’ores et déjà le prochain scrutin de «victoire de la démocratie» qui verra l’élection d’un président de la République capable de «redonner espoir» à tous les Algériens.