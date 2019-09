<span style='text-decoration: underline;'>Au lendemain de la convocation du corps électoral</span>:<br><span style='color:red;'>La présidentielle en ligne de mire </span>

Des partis et des personnalités politiques confirment, les uns après les autres, leurs intentions de prendre part au scrutin du 12 décembre prochain.

Le train de la présidentielle en passe d’être lancé et l’on s’attend à ce que sa vitesse de croisière soit atteinte plus tôt que ce qu’on aurait pu prévoir. En effet, au lendemain du discours du président de l’Etat et la convocation du corps électoral, des partis et des personnalités politiques confirment, les uns après les autres, leurs intentions de prendre part au scrutin du 12 décembre prochain. Ghouini d’El Islah, Belaïd du Front El Moustakbel, Salhi de l’ANR, ont tous approuvé la démarche de Abdelkader Bensalah et annoncent leur participation à la présidentielle, soit en parrainant un candidat, soit en y allant avec son propre candidat. Le poids lourd de la scène politique actuelle, pour avoir obtenu plus d’un million de voix à l’élection d’avril 2014, Ali Benflis, est lui, également partant. Il reste à mettre les formes, puisque selon les statuts de Talaë El Houriyate, le parti qu’il préside, c’est le Conseil national de la formation politique qui donnera le quitus au candidat du parti lors d’une réunion qui se tiendra vers la fin du mois en cours.

Tous ces acteurs politiques ont affiché leur conviction quant à la volonté de l’Etat de rester en dehors de l’organisation de l’élection présidentielle, les amendements apportés au code électoral et à la loi sur l’instance d’organisation des élections ont visiblement satisfait les uns et les autres quant à l’organisation d’un scrutin crédible, transparent et sans fraude.

Il reste cependant, que cette assurance apportée par le travail de l’Instance nationale de dialogue et de médiation n’est pas suffisante aux yeux de certains leaders politiques pour réussir le prochain rendez-vous électoral. Ali Benflis, Abdelaziz Belaïd et quelques autres chefs de partis considèrent important d’accompagner l’élan insufflé grâce à la convocation du corps électoral, par des mesures d’apaisement et surtout accéder à la revendication populaire qui consiste en le départ du gouvernement. Cela, en sus d’autres mesures comme la libération de détenus, emprisonnés pour leur participation aux manifestations ou pour des déclarations faites en rapport avec la situation que vit le pays.

Il reste néanmoins, que ces mesures constituent de moins en moins un frein à la tenue de la présidentielle, compte tenu de l’urgence du retour à la légalité constitutionnelle ressentie par la majorité des Algériens. Ces derniers, savent que le prochain président, avec les pouvoirs que lui confère la Constitution, peut très bien prendre ces mesures d’apaisement dans le cadre de ses fonctions. Il est même attendu que cela fasse partie des promesses électorales de l’ensemble des candidats.

Le climat général, au lendemain de la convocation du corps électoral, plaide en faveur de l’option de la présidentielle. Les citoyens interrogés par Ouest Tribune, sont quasi-unanimes à affirmer qu’il est grand temps que le pays se dote d’une institution présidentielle, pour éviter des dérives à tous les plans, politique, économique et social.

Anissa Mesdouf