<span style='text-decoration: underline;'>L’autorité nationale indépendante des élections installée</span>:<br><span style='color:red;'>La présidentielle sur rails</span>

La voie pour l’élection présidentielle, avant la fin de l’année, est désormais balisée avec l’installation, hier, de l’Autorité nationale indépendante des élections. Le coordinateur de l’Instance nationale de dialogue et de médiation, Karim Younes, qui a présenté hier à la presse nationale, les membres de cette Autorité, a mis en exergue les compétences dont elle dispose, en sus des marges prérogatives que lui confère la loi, d’ailleurs, signée le même jour par le président de l’Etat.

L’Autorité nationale indépendante des élections installée, les membres de cette structure, dédiée à l’organisation d’un scrutin crédible et transparent, ont plébiscité l’ancien ministre de la Justice Mohamed Charfi, pour en être le président. Il est admis que la personnalité appelée à présider l’Autorité doit être compétente et jouissant d’une bonne réputation. En cela, M.Charfi bénéficie d’un préjugé positif. Dans une déclaration suite à sa désignation, il a évoqué les difficultés auxquelles fera face cette instance qui «œuvrera pour rendre la parole au peuple afin de décider de son avenir et parachever l’édification de l’Etat». Il a assuré, à ce titre, que la priorité de l’instance sera de «concrétiser la revendication principale du peuple, celle de choisir librement celui qui le représentera au plus haut sommet de l’Etat».

Diplômé de l’Ecole nationale d’administration (ENA), M. Charfi est également détenteur d’une licence et d’un Doctorat en droit. Il a occupé, auparavant, plusieurs hautes fonctions dont celle de magistrat, Juge d’instruction, puis Procureur général au niveau de différentes cours (1972-1989 ), secrétaire général au ministère de la Justice (1989-1991), conseiller à la Cour suprême, ministre de la Justice (2002), puis ministre de la Justice, Garde des Sceaux (2012). Docteur d’Etat en Droit, Mohamed Charfi aura donc la lourde mission de garantir aux millions d’électeurs algériens la tenue d’une élection présidentielle crédible et dans les standards universels en la matière.

Cette élection sera rendue possible, selon la déclaration de M.Charfi lors d’une conférence de presse qu’il a animée hier soir, vers la mi-décembre 2019, dans le cas de la convocation du corps électoral, dans les plus brefs délais. Convocation qui devait avoir lieu hier à 20 heures lors d’une allocution télévisée que devrait faire le chef de l’Etat.

En attendant, Abdelkader Bensalah a procédé, hier, à la signature de la loi organique relative à l’Autorité nationale indépendante en charge des élections, adoptée jeudi par les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) puis, vendredi, par les membres du Conseil de la Nation.

Yahia Bourit