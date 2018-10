<span style='text-decoration: underline;'>Journée nationale de la presse </span>:<br><span style='color:red;'>La presse nationale et la résistance de la société</span>

Les journalistes algériens ont fêté hier, leur journée nationale. Décrétée par le président de la République, avec à la clé, un prix du meilleur écrit sur le thème du «vivre ensemble en paix».

Le 22 octobre de chaque année a un goût spécial pour les professionnels des médias. Outre qu’il démontre que la presse algérienne n’est pas née d’hier, puisque cette date célèbre aussi le numéro Un d’un journal algérien «La résistance algérienne», paru un certain 22 octobre 1955, ce jour rappelle également les sacrifices d’une centaine de confrères et consœurs, assassinés parce qu’ils exerçaient le métier de journaliste ou assimilé.

C’est pour dire qu’autant, on peut être fiers de constater que la République reconnaît le combat et le martyr de la profession, autant cette journée nous appelle au souvenir d’une époque terrible où tous les citoyens étaient ciblés à travers leurs professions. Disons-le donc clairement, les journalistes dédient cette journée aux milliers de policiers et de militaires tués par les terroristes, aux dizaines d’enseignants, de médecins, agents de la protection civile, militants politiques et associatifs, à toutes les femmes lâchement assassinées parce qu’elles refusaient de mettre le hidjad, à tous les pères et les mères qui ont perdu leurs fils et filles, pris dans un attentat en allant au travail ou à l’école, à tous les orphelins dont les parents ont été tués par les hordes terroristes.

La journée de la presse nationale a certes d’autres sens, mais celui de la résistance à la sauvagerie islamiste est, de loin, la plus importante. Et pour cause, au sortir de l’ère du parti unique, il régnait en Algérie une angoisse mêlée d’espoir fou de vivre une période poste-dictature, de goûter aux fruits de la démocratie. On avait à l’époque une soif terrible de liberté d’expression. On a attendu deux longues années pour voir les premiers titres de la presse indépendante. Mais notre attente était très largement supportée par une télévision nationale, plus professionnelle que jamais. D’ailleurs, les programmes les plus populaires étaient les talk show politiques. De sept à soixante dix sept ans, les Algériens délaissaient les chaînes françaises captées via des paraboles, pour se brancher à la chaîne nationale. Le lendemain de chaque émission politique était une belle occasion de débat, on refaisait le match comme disent les journalistes sportifs.

Bien sûr, on ne se doutait pas vraiment que les démons tramaient un dessein funeste pour l’Algérie et sa jeune démocratie. On sortait volontiers les vendredis pour marcher qui, pour sa République démocratique, qui pour sa République islamique. Les débats étaient enflammés. Et puis un jour vint la presse dite indépendante. C’était une ruée quotidienne aux kiosques….Les entreprises publiques commençaient à fermer les une après les autres, les jeunes diplômés ne trouvaient plus de travail, les logements sociaux n’étaient plus construits, la monnaie nationale entamait sa descente en enfer. Mais les Algériens avaient une autre préoccupation. Ils étaient surtout très fiers de disposer d’une presse libre et plurielle. Parmi ces Algériens, il en est qui sont morts, victimes du terrorisme. Cette journée de la presse leur ait dédiés, parce qu’ils ont cru et soutenu les journalistes de leur pays.

Depuis, la mission de cette presse a beaucoup évolué. Elle est devenu l’un des piliers de la jeune démocratie algérienne et contribuaient à relever toutes les insuffisances dans l’édification de la nouvelle Algérie. Et c’est sur ce rôle que devait insister le président de la République dans son message d’avant-hier à l’occasion de cette journée.

En effet, le président de la République Abdelaziz Bouteflika, a mis en avant dans ce message le rôle de la presse dans la mise en exergue des insuffisances et des dérives, considérant que «c’est là une contribution précieuse au redressement de la situation et au renforcement de l’Etat de droit». «Même si nous nous félicitons, légitimement, à chaque occasion des progrès de notre pays, nous ne devons pas ignorer, cependant, les insuffisances qu’il connait dans plusieurs domaines, de même que nous ne devons mésestimer les dangers qui le guettent à plusieurs niveaux» a-t-il encore déclaré le chef de l’Etat.

Il a aussi exhorté la famille de la presse à jouer le rôle qui lui a été confié à l’ombre de la protection juridique des journalistes, auxquels il s’est adressé «je vous exhorte à contribuer à l’orientation de la société vers le droit chemin, en vous assurant de la protection de l’Etat et de la Loi».

Le président de la République a ajouté que la célébration de la Journée nationale de la presse se veut, une fois encore, l’expression de l’estime à la famille de la presse nationale, et «une halte pour évaluer les réalisations de la corporation et une opportunité pour méditer la situation de notre pays et les défis auxquels il est confronté».

Le chef de l’Etat a évoqué également la contribution de la presse algérienne à la lutte de libération et à l’accompagnement, dans l’Algérie indépendante, du processus de construction et d’édification, mettant en avant le rôle de la presse qui a payé «un lourd tribut de martyrs du devoir national face au terrorisme abject».

Alger: Smaïl Daoudi